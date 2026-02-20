Le Tesla Cybertruck ne respecte toujours pas sa promesse initiale, mais il s’en approche un peu

49 900 dollars. Voilà le prix de base promis par Elon Musk lors de la présentation du Cybertruck à la toute fin de la précédente décennie. Non seulement le premier pick-up électrique de Tesla a pris beaucoup de retard ensuite, mais il s’est aussi révélé sensiblement plus cher que prévu lorsqu’il a enfin été lancé sur le marché à la fin de l’année 2023 (d’abord dans ses variantes haut de gamme).

Après un temps de quelques mois où les spéculateurs se sont fait très plaisir en tentant de revendre des Cybertruck au prix fort en profitant du très faible niveau de production au démarrage, le soufflet de ce Cybertruck s’est totalement dégonflé avec une demande qui n’a jamais suivi l’augmentation du nombre d’exemplaires fabriqués au sein de son usine. Il n’a atteint que 39 000 exemplaires livrés en 2024 et alors qu’Elon Musk misait initialement sur un chiffre très au-dessus des 100 000 exemplaires en année pleine, les ventes du pick-up se sont ensuite effondrées : en 2025, il a à peine dépassé les 20 000 unités livrées !

Un Cybertruck d’entrée de gamme, enfin

Tesla n’abandonne pas encore le Cybertruck pour autant, lui donnant enfin une nouvelle version d’entrée de gamme baptisée « Dual Motor All-Wheel Drive » (au-dessous des Premium All-Wheel Drive et Cyberbeat. Son prix ? 59 990 dollars, ce qui reste encore 10 000 dollars plus cher que le prix de base promis au départ.

Il faut alors se contenter d’un intérieur dépouillé à la façon des récentes Model 3 et Model Y « standard », avec aucun écran aux places arrière, un habitacle composé de cuir et de tissu, un système audio moins bon, des sièges arrière non chauffants et des sièges avant non ventilés, un amortissement piloté mais dépourvu de chambres pneumatiques, une charge utile de moins d’une tonne au lieu de 2500 lbs (1 130 kg) ou encore une capacité de remorquage limitée à 3 400 kg au lieu de cinq tonnes.

Toujours rien pour l’Europe

A noter que les autres versions du catalogue deviennent elles aussi moins chères, avec un nouveau prix de 79 990 dollars pour la Premium All-Wheel Drive et de 99 990 dollars pour la Cyberbeast.

Il n’y a revanche toujours rien de prévu pour le marché européen. Même si on a déjà vu des homologations à titre individuel dans des pays de l’Union européenne, Tesla n’a jamais essayé de l’homologuer officiellement sur notre marché. En théorie, pourtant, un récent accord entre l’Union européenne et les Etats-Unis permettait de faciliter ces démarches mais rien ne semble bouger depuis pour le moment.