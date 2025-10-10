Et maintenant, le nouveau Tesla Model Y Standard français sous les 40 000€

Si vous suivez de près l’actualité de Tesla, vous n’êtes certainement pas surpris par cette nouvelle. Il y a quelques heures, le constructeur américain a officialisé la nouvelle version d’entrée de gamme du SUV Model Y, dénommée « Standard ».

D’abord réservé au seul marché des Etats-Unis, ce Model Y Standard arbore une carrosserie légèrement différente de celle du modèle restylé lancé au début de l’année 2025 : il possède des optiques avant séparées (le bandeau de LED normalement présent sur toute la face avant n’est plus là), de même que des boucliers spécifiques et des feux arrière également différents. Il chausse aussi des jantes de 18 pouces équipées d’enjoliveurs.

A l’intérieur, ce Model Y Standard supprime quelques équipements pour réduire l’addition finale : l’écran tactile des passagers arrière, la fonction chauffante des sièges arrière mais aussi le cuir Végan de ces sièges, remplacé par du tissu.

534 km d’autonomie pour le Model Y Standard français

Tesla France dévoile enfin la version française de ce Model Y Standard, dont la fiche technique indique très exactement 534 km d’autonomie maximale WLTP. Il progresse ainsi par rapport au Model Y Propulsion qu’il remplace, revendiquant lui 500 km d’autonomie maximale seulement avec ses jantes de 19 pouces. Il s’agit d’ailleurs d’après Tesla du « Model Y le plus efficient jamais conçu », annonçant une consommation mixte de 13,1 kWh/100 km.

Il conserve par ailleurs les principaux équipements technologiques des autres modèles de la gamme Tesla (écran central de 15,4 pouces avec interface Tesla, mode Sentinelle, Autopilot avec préparation à la conduite 100 % autonome future…).

39 990€

En France, ce Model y Standard coûtera 39 990€ en prix de base, au lieu de 44 990€ pour le Model Y Propulsion qu’il remplace. La version Propulsion Grande Autonomie reste à 46 990€, la Propulsion Transmission Intégrale à 52 990€ et la Performance à 61 990€. Mais ces trois déclinaisons s’inscrivent désormais dans la gamme du Model Y « Premium », conservant son bandeau de LED avant, ses feux arrière spéciaux, son intérieur en cuir végan et son écran arrière.

Compte tenu des différences en termes d’équipement et du petit progrès en autonomie, le tarif paraît donc sérieux d’autant plus que les performances de charge ne régressent pas non plus selon nos informations.

Notez que nous n'avons pour l'instant pas droit à la Model 3 Standard, également dévoilée il y a quelques jours aux Etats-Unis à 36 990 dollars. D'après Tesla France, il n'est pas prévu qu'elle soit vendue en Europe à l'heure actuelle.