Les voici, ces nouvelles Tesla d’entrée de gamme !

On savait que l’arrivée du Tesla Model Y d’entrée de gamme était imminente grâce à une fuite qui a révélé à la fois son nom et son prix américain. Cette réorganisation de la gamme de Tesla pour offrir des véhicules un peu moins chers ne concerne finalement pas que son SUV puisque Tesla dévoile officiellement deux autos à la tarification plus serrée : la Model 3 Standard et le Model Y Standard.

En fait, ces deux variantes remplacent plus précisément les Model 3 et Model Y Propulsion à petites batteries : les autres variantes, toutes à grosses batteries, ne changent pas mais sont désormais renommées « premium » (Propulsion ou Transmission Intégrale). La version sportive Performance reste appelée ainsi.

516 km d’autonomie et des équipements en moins

Comme nous l’avions déjà vu, le nouveau Model Y Standard adopte une face avant sans le grand bandeau à LED, chausse des jantes de 18 pouces à enjoliveurs, s’équipe d’un feu arrière différent et fait l’impasse sur l’écran pour les passagers arrière (mais aussi leurs sièges chauffants). Il revendique 321 miles d’autonomie maximale d’après le cycle américain EPA, soit environ 516 km. Il abat le 0 à 60 mph (96 km/h) en 6,8 secondes, atteint 201 km/h et possède des batteries de 69 kWh.

Il lâche par ailleurs la radio FM/AM, réduit le nombre de haut-parleurs à l’intérieur (7 au lieu de 15) et simplifie aussi sa suspension (plus d’amortisseurs sélectifs en fréquence) et pousse même le vice jusqu’à recouvrir son toit vitré même s’il l’embarque toujours ! Il coûte 39 990 dollars aux Etats-Unis avant options.

La Model 3 Standard à partir de 36 990 dollars

Bénéficiant d’un traitement similaire (mais sans la face avant spécifique), la Model 3 Standard revendique elle aussi 321 miles EPA (516 km) mais abat le 0 à 96 mph en 5,8 secondes pour la même vitesse de pointe. Elle coûte 36 990 dollars avant options.

Pour l’instant, ces deux nouvelles Tesla « Standard » ne sont disponibles qu’aux Etats-Unis mais elles vont très prochainement arriver chez nous. On imagine qu’elles coûteront à peu près le même prix que de l’autre côté de l’Atlantique.