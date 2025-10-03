Au fait, voici la nouvelle Tesla d’entrée de gamme (qui ne sera pas si donnée)

Votre navigateur ne supporte pas le code JavaScript.
La fameuse nouvelle version d’entrée de gamme du Tesla Model Y a été surprise sur la route. Elle diffère un peu du véhicule qu’on connaît déjà visuellement mais attention, elle ne vas pas abaisser son tarif à des niveaux vraiment très bas.

Ceci serait donc le fameux Model Y "premier prix". Crédit image : Twitter (X).

Alors que Tesla France vient d’officialiser l’arrivée de modèles légèrement améliorés sur sa berline et son SUV électrique, on reparle de la fameuse version d’entrée de gamme du Model Y attendue pour l’année prochaine.

L’image ci-dessus a été prise par Sawyer Meritt près de la Gigafactory de Tesla au Texas et diffusée sur le réseau X (Twitter). Elle montre un Tesla Model Y à la présentation extérieure différente du véhicule que l’on connaît actuellement dans sa version restylée, lancée en début d’année.

Fini le bandeau avant

Au lieu du long bandeau à LED couvrant toute la largeur de la face avant, ce Model Y se contente de deux petites optiques sans la partie centrale. Il possède aussi un éclairage arrière spécifique. Les boucliers sont également différents et il utilise des jantes au design inédit.

Les feux arrière changent aussi. Image X (Twitter).

Au-delà de ces modifications, on reste bien en présence d’un Model Y dont les proportions ne changent pas.

Juste sous les 40 000€ ?

D’après The Tesla Newswire qui se réfère à une image brièvement apparue par erreur sur le site américain de Tesla, montrant elle aussi ce Model Y au design différent, l’engin s’appellera « Model Y Standard » et coûtera 39 990 dollars aux Etats-Unis. Il ne possédera pas de toit vitré ni d’écran tactile aux places arrière, avec aussi un intérieur textile et un réglage manuel du volant.

Si Tesla met en place un tarif similaire en Europe, ce Model Y « Standard » devrait s’afficher aux environs des 40 000€ chez nous. Il ne sera donc pas plus abordable que la berline Model 3 démarrant actuellement à 39 990€, mais il devrait avoir droit au bonus écologique contrairement à cette dernière.

Et d’ailleurs, une version d’entrée de gamme de la berline Model 3 est-elle au programme elle aussi ?

