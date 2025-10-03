Tesla améliore ses Model 3 et Y
En plus d’améliorer les performances électriques de sa Model 3 et de son SUV le Model Y, Tesla supprime enfin les commandes peu pratiques sur le volant de la berline.
Quoi de neuf pour les Tesla Model 3 et Y ? En France, les deux modèles les plus vendus du constructeur américain améliorent leur efficience et augmentent leur autonomie maximale. « Des batteries améliorées, dotées de cellules à plus haute densité », peut-on lire dans le communiqué officiel au sujet de la Model 3.
Toutes les versions de la Model 3 en bénéficient mais le gain est marginal sur la version de base : 7 km d’autonomie en mieux pour la Model 3 Propulsion équipée de jantes de 19 pouces avec 520 km WLTP au lieu de 513 précédemment, ou toujours 554 km WLTP avec les jantes de 18 pouces. La Model 3 Grande Autonomie Propulsion progresse davantage avec 750 km WLTP au lieu de 702 précédemment (jantes de 18 pouces). La Model 3 Grande Autonomie Transmission Intégrale monte à 716 km au lieu de 678 (jantes de 18 pouces) et la Model 3 Performance passe à 571 km au lieu de 528.
Fini les clignotants sur le volant
Outre une nouvelle caméra avant qui « offre aux conducteurs une vue élargie vers l’avant, directement depuis l’écran central », la Model 3 renonce aussi aux fameuses commandes de clignotant sur le volant qui migrent sur un comodo classique.
Ce n’est pas une surprise puisque les versions chinoises de la Model 3 avaient déjà bénéficié de cette modification.
Plus d’autonomie pour le Model Y Grande Autonomie Transmission Intégrale
Du côté du Model Y, seule la version Grande Autonomie Transmission Intégrale progresse au niveau de l’autonomie maximale WLTP (629 km au lieu de 586 précédemment). Tesla France ne précise pas si on doit cette amélioration à une nouvelle batterie comme dans le cas de la Model 3.
Les prix français ne changent pas et sur la Model 3, la remise de 4 000€ appliquée les mois précédents a disparu.
