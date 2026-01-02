Votre navigateur ne supporte pas le code JavaScript.
Logo Caradisiac    

J'ai compris

Publi info

Renault

Route de nuit

Hommage à Brigitte Bardot, de Simca à Jaguar

Dans Loisirs / Cinéma

Serge Bellu

18  

 Le jeudi, c’est le jour où les routes (de nuit) de l’automobile et de la culture se croisent ou convergent. 

Hommage à Brigitte Bardot, de Simca à Jaguar
L’Alfa Romeo 2600 Spider pendant le tournage du Mépris de Jean-Luc Godard.

Cette rubrique prend une tournure tragique, les hommages aux personnalités disparues se succédant de façon pathétique. C’est aujourd’hui la carrière de Brigitte Bardot que nous observons par le petit bout de notre lorgnette.

Il est bien dérisoire d’évoquer à travers le prisme réducteur de l’automobile une comédienne qui a illuminé de sa présence des chefs-d’œuvre comme Et Dieu créa la femme (Roger Vadim, 1956), La Vérité (Henri-Georges Clouzot, 1960) ou Le Mépris (Jean-Luc Godard, 1963).

La Renault Floride sublimée par Brigitte Bardot
La Renault Floride sublimée par Brigitte Bardot

Il est tout aussi incongru de monter les images futiles d’une femme qui a eu le courage de prendre le parti des animaux en acceptant d’être vilipendée par tous les intégrismes parce qu’elle mettait l’accent sur des pratiques barbares.

L’évocation de ces disparitions, architecte, musien ou actrice, a au moins le mérite de mettre en lumière une réalité de l’histoire contemporaine : l’automobile est omniprésente dans notre vie, nos rêves, nos tourments, notre culture.

C’est le modeste but de notre Route de nuit du jeudi : montrer que l’automobile s’insinue constamment dans la vie culturelle. Que ce soit en tenant les premiers rôles, en faisant de la figuration ou en n’étant qu’un accessoire.

En apprenant la mort de Brigitte Bardot, le 28 décembre dernier, à l’âge de 91 ans, ce sont des images d’un autre temps qui se sont imposées, celle de sa silhouette parfaite de l’actrice engagée par Renault pour promouvoir la Floride.

Enfin seule au volant de la Mini-Moke en route pour la Madrague.
Enfin seule au volant de la Mini-Moke en route pour la Madrague.

Ou encore des clichés rappellent la dolce vita de Saint-Tropez au volant d’une Mini-Moke, symbole de liberté, ou lors d’une balade en cabriolet Simca devant la terrasse de Sénéquier.

Moins anodin le rôle tenu par l’Alfa Romeo 2600 Spider dans la conclusion tragique du Mépris.

La tragédie n’est jamais loin de la frivolité.

Rencontre avec Roger Vadsim sur le port de Saint-Tropez entre une Simca Week-End et une Lancia Aurelia.
Rencontre avec Roger Vadsim sur le port de Saint-Tropez entre une Simca Week-End et une Lancia Aurelia.

 

 

 

 

 

 

 

18  

Mots clés :

Commentaires ()

Déposer un commentaire

Voir tous les commentaires

SPONSORISE

Actualité

Voir toute l'actu

Toute l'actualité

Voir toute l'actu