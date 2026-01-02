Malus 2026 : le nouveau barème s’applique et concerne de plus en plus de voitures
Depuis hier, le barème du malus « édition 2026 » s’applique avec à la clé un durcissement des barèmes, sans oublier le malus masse qui suit le même chemin.
Le malus ne date pas d’hier, mais chaque année, il se durcit pour ne laisser que de peu de répit aux voitures neuves. Désormais, plus de deux tiers des modèles proposés en France sont touchés.
Désormais, le seuil de déclenchement débute à 108 grammes de CO2 rejetés dans l’atmosphère, au lieu de 113 grammes jusqu’à la fin de l’année dernière. Ce n’est pas tout puisque le plafond est atteint un peu avant, moins d’un gramme exactement, soit dès 192 g/km. Surtout il augmente de 10 000 € pour aboutir à 80 000 € ! A titre d'exemple, la nouvelle Renault Clio d'entrée de gamme, donnée pour 114 g/km, doit s'acquitter d'une taxe de 190 €. Pour l'éviter, il faut choisir la version hybride, facturée au minimum 24 600 €.
Puisqu’un malus ne semble pas suffire, le « malus masse » fait aussi sa rentrée. Au menu, celui-ci se déclenche plus bas, dès 1 500 kg au lieu de 1 600 kg, avec à la clé 10 € par kilogramme supplémentaire. Bien sûr, ce montant est évolutif au fur et à mesure que la masse augmente. Lors de la prise de commandes auprès de votre concessionnaire, il faut rester vigilant quant aux options cochées. Un toit ouvrant peut vous faire sauter d’une tranche.
N’oublions pas non plus le malus sur les voitures d’occasion. Si les montants sont élevés, les cas seront assez rares puisque ne seront soumis au malus sur l’occasion que les véhicules diplomatiques et ceux acquis à l’origine par les personnes titulaires de la carte mobilité inclusion. Dans tous les autres cas, aucun malus ne devra être subi par le nouveau propriétaire.
Le barème du malus 2026
|Barème CO2, méthode dite WLTP, pour l’année 2026
|Émissions de dioxyde de carbone (en g/km)
|Tarif (en €)
|Inférieures à 108
|0
|108
|50
|109
|75
|110
|100
|111
|125
|112
|150
|113
|170
|114
|190
|115
|210
|116
|230
|117
|240
|118
|260
|119
|280
|120
|310
|121
|330
|122
|360
|123
|400
|124
|450
|125
|540
|126
|650
|127
|740
|128
|818
|129
|898
|130
|983
|131
|1 074
|132
|1 172
|133
|1 276
|134
|1 386
|135
|1 504
|136
|1 629
|137
|1 761
|138
|1 901
|139
|2 049
|140
|2 205
|141
|2 370
|142
|2 544
|143
|2 726
|144
|2 918
|145
|3 119
|146
|3 331
|147
|3 552
|148
|3 784
|149
|4 026
|150
|4 279
|151
|4 543
|152
|4 818
|153
|5 105
|154
|5 404
|155
|5 715
|156
|6 126
|157
|6 637
|158
|7 248
|159
|7 959
|160
|8 770
|161
|9 681
|162
|10 692
|163
|11 803
|164
|13 014
|165
|14 325
|166
|15 736
|167
|17 247
|168
|18 858
|169
|20 569
|170
|22 380
|171
|24 291
|172
|26 302
|173
|28 413
|174
|30 624
|175
|32 935
|176
|35 346
|177
|37 857
|178
|40 468
|179
|43 179
|180
|45 990
|181
|48 901
|182
|51 912
|183
|55 023
|184
|58 134
|185
|61 245
|186
|64 356
|187
|67 467
|188
|70 578
|189
|73 689
|190
|76 800
|191
|79 911
|Supérieures à 191
|80 000
Le barème du malus masse 2026
|Barème pour les années à compter de 2026
|Fraction de la masse en ordre de marche (en kg)
|Tarif marginal (en €)
|Jusqu’à 1 499
|0
|De 1 500 et 1 699
|10
|De 1 700 à 1 799
|15
|De 1 800 à 1 899
|20
|De 1 900 à 1 999
|25
|À partir de 2 000
|30
Quels sont les véhicules exonérés ?
Le « malus masse » et le « malus CO2 » ne sont pas dus dans les cas suivants :
- Le véhicule est accessible en fauteuil roulant,
- Le véhicule est acquis par une personne titulaire de la carte « mobilité inclusion » (CMI) portant la mention « invalidité » ou d’une carte d’invalidité militaire,
- Le véhicule est acquis par une personne ayant un enfant mineur ou à charge détenteur d’une CMI portant la mention « invalidité » ou d’une carte d’invalidité militaire,
- La source d’énergie du véhicule est exclusivement l’électricité, l’hydrogène ou une combinaison des deux.
