Malus 2026 : le nouveau barème s’applique et concerne de plus en plus de voitures 

Le malus ne date pas d’hier, mais chaque année, il se durcit pour ne laisser que de peu de répit aux voitures neuves. Désormais, plus de deux tiers des modèles proposés en France sont touchés.

Désormais, le seuil de déclenchement débute à 108 grammes de CO2 rejetés dans l’atmosphère, au lieu de 113 grammes jusqu’à la fin de l’année dernière. Ce n’est pas tout puisque le plafond est atteint un peu avant, moins d’un gramme exactement, soit dès 192 g/km. Surtout il augmente de 10 000 € pour aboutir à 80 000 € ! A titre d'exemple, la nouvelle Renault Clio d'entrée de gamme, donnée pour 114 g/km, doit s'acquitter d'une taxe de 190 €. Pour l'éviter, il faut choisir la version hybride, facturée au minimum 24 600 €.

Puisqu’un malus ne semble pas suffire, le « malus masse » fait aussi sa rentrée. Au menu, celui-ci se déclenche plus bas, dès 1 500 kg au lieu de 1 600 kg, avec à la clé 10 € par kilogramme supplémentaire. Bien sûr, ce montant est évolutif au fur et à mesure que la masse augmente. Lors de la prise de commandes auprès de votre concessionnaire, il faut rester vigilant quant aux options cochées. Un toit ouvrant peut vous faire sauter d’une tranche.

N’oublions pas non plus le malus sur les voitures d’occasion. Si les montants sont élevés, les cas seront assez rares puisque ne seront soumis au malus sur l’occasion que les véhicules diplomatiques et ceux acquis à l’origine par les personnes titulaires de la carte mobilité inclusion. Dans tous les autres cas, aucun malus ne devra être subi par le nouveau propriétaire.

Le barème du malus 2026

Barème CO2, méthode dite WLTP, pour l’année 2026 Émissions de dioxyde de carbone (en g/km) Tarif (en €) Inférieures à 108 0 108 50 109 75 110 100 111 125 112 150 113 170 114 190 115 210 116 230 117 240 118 260 119 280 120 310 121 330 122 360 123 400 124 450 125 540 126 650 127 740 128 818 129 898 130 983 131 1 074 132 1 172 133 1 276 134 1 386 135 1 504 136 1 629 137 1 761 138 1 901 139 2 049 140 2 205 141 2 370 142 2 544 143 2 726 144 2 918 145 3 119 146 3 331 147 3 552 148 3 784 149 4 026 150 4 279 151 4 543 152 4 818 153 5 105 154 5 404 155 5 715 156 6 126 157 6 637 158 7 248 159 7 959 160 8 770 161 9 681 162 10 692 163 11 803 164 13 014 165 14 325 166 15 736 167 17 247 168 18 858 169 20 569 170 22 380 171 24 291 172 26 302 173 28 413 174 30 624 175 32 935 176 35 346 177 37 857 178 40 468 179 43 179 180 45 990 181 48 901 182 51 912 183 55 023 184 58 134 185 61 245 186 64 356 187 67 467 188 70 578 189 73 689 190 76 800 191 79 911 Supérieures à 191 80 000

Le barème du malus masse 2026

Barème pour les années à compter de 2026 Fraction de la masse en ordre de marche (en kg) Tarif marginal (en €) Jusqu’à 1 499 0 De 1 500 et 1 699 10 De 1 700 à 1 799 15 De 1 800 à 1 899 20 De 1 900 à 1 999 25 À partir de 2 000 30

Quels sont les véhicules exonérés ?

Le « malus masse » et le « malus CO2 » ne sont pas dus dans les cas suivants :