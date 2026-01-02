Votre navigateur ne supporte pas le code JavaScript.
ActualitE
Le starter de 7h00

Malus 2026 : le nouveau barème s’applique et concerne de plus en plus de voitures 

Dans Economie / Politique / Budget

Julien Bertaux

Depuis hier, le barème du malus « édition 2026 » s’applique avec à la clé un durcissement des barèmes, sans oublier le malus masse qui suit le même chemin.

Le barème 2026 du malus entre en vigueur et va toucher plus durement les Français. (Crédit photo : MaxPPP)

Le malus ne date pas d’hier, mais chaque année, il se durcit pour ne laisser que de peu de répit aux voitures neuves. Désormais, plus de deux tiers des modèles proposés en France sont touchés.

Désormais, le seuil de déclenchement débute à 108 grammes de CO2 rejetés dans l’atmosphère, au lieu de 113 grammes jusqu’à la fin de l’année dernière. Ce n’est pas tout puisque le plafond est atteint un peu avant, moins d’un gramme exactement, soit dès 192 g/km. Surtout il augmente de 10 000 € pour aboutir à 80 000 € ! A titre d'exemple, la nouvelle Renault Clio d'entrée de gamme, donnée pour 114 g/km, doit s'acquitter d'une taxe de 190 €. Pour l'éviter, il faut choisir la version hybride, facturée au minimum 24 600 €.

Puisqu’un malus ne semble pas suffire, le « malus masse » fait aussi sa rentrée. Au menu, celui-ci se déclenche plus bas, dès 1 500 kg au lieu de 1 600 kg, avec à la clé 10 € par kilogramme supplémentaire. Bien sûr, ce montant est évolutif au fur et à mesure que la masse augmente. Lors de la prise de commandes auprès de votre concessionnaire, il faut rester vigilant quant aux options cochées. Un toit ouvrant peut vous faire sauter d’une tranche.

N’oublions pas non plus le malus sur les voitures d’occasion. Si les montants sont élevés, les cas seront assez rares puisque ne seront soumis au malus sur l’occasion que les véhicules diplomatiques et ceux acquis à l’origine par les personnes titulaires de la carte mobilité inclusion. Dans tous les autres cas, aucun malus ne devra être subi par le nouveau propriétaire.

Le barème du malus 2026

Barème CO2, méthode dite WLTP, pour l’année 2026
Émissions de dioxyde de carbone (en g/km) Tarif (en €)
Inférieures à 108 0
108 50
109 75
110 100
111 125
112 150
113 170
114 190
115 210
116 230
117 240
118 260
119 280
120 310
121 330
122 360
123 400
124 450
125 540
126 650
127 740
128 818
129 898
130 983
131 1 074
132 1 172
133 1 276
134 1 386
135 1 504
136 1 629
137 1 761
138 1 901
139 2 049
140 2 205
141 2 370
142 2 544
143 2 726
144 2 918
145 3 119
146 3 331
147 3 552
148 3 784
149 4 026
150 4 279
151 4 543
152 4 818
153 5 105
154 5 404
155 5 715
156 6 126
157 6 637
158 7 248
159 7 959
160 8 770
161 9 681
162 10 692
163 11 803
164 13 014
165 14 325
166 15 736
167 17 247
168 18 858
169 20 569
170 22 380
171 24 291
172 26 302
173 28 413
174 30 624
175 32 935
176 35 346
177 37 857
178 40 468
179 43 179
180 45 990
181 48 901
182 51 912
183 55 023
184 58 134
185 61 245
186 64 356
187 67 467
188 70 578
189 73 689
190 76 800
191 79 911
Supérieures à 191 80 000

Le barème du malus masse 2026

Barème pour les années à compter de 2026
Fraction de la masse en ordre de marche (en kg) Tarif marginal (en €)
Jusqu’à 1 499 0
De 1 500 et 1 699 10
De 1 700 à 1 799 15
De 1 800 à 1 899 20
De 1 900 à 1 999 25
À partir de 2 000 30

 

Quels sont les véhicules exonérés ?

Le « malus masse » et le « malus CO2 » ne sont pas dus dans les cas suivants :

  • Le véhicule est accessible en fauteuil roulant,
  • Le véhicule est acquis par une personne titulaire de la carte « mobilité inclusion » (CMI) portant la mention « invalidité » ou d’une carte d’invalidité militaire,
  • Le véhicule est acquis par une personne ayant un enfant mineur ou à charge détenteur d’une CMI portant la mention « invalidité » ou d’une carte d’invalidité militaire,
  • La source d’énergie du véhicule est exclusivement l’électricité, l’hydrogène ou une combinaison des deux.
