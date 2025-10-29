Votre navigateur ne supporte pas le code JavaScript.
ActualitE

Le malus 2026 sur les voitures d’occasion n’a vraiment pas de quoi faire paniquer

Dans Guide fiabilité / Budget

Julien Bertaux

À partir de l’année prochaine, un malus supplémentaire basé sur les voitures d’occasion sera appliqué. Toutefois, il n’y a vraiment pas de quoi paniquer.

Avec le malus sur les modèles d'occasion, qui ne pointent que deux cas particuliers, le gouvernement ajoute de la confusion. (Crédit photo : MaxPPP)

Contrairement à ce que l’on peut lire dans différents articles ou sur les réseaux sociaux, le malus sur les modèles d’occasion qui s’appliquera dès l’année prochaine est anecdotique, ou presque.

En réalité, rien ne change par rapport au PLF 2025 dont nous faisions l’écho en mars dernier. Si les montants peuvent rester élevés, les cas seront assez rares puisque ne seront soumis au malus sur l’occasion que les véhicules diplomatiques et ceux acquis à l'origine par les personnes titulaires de la carte mobilité inclusion. Dans tous les autres cas, aucun malus ne devra être subi par le nouveau propriétaire.

Si votre choix se porte sur un modèle diplomatique, une première décote s’applique selon l’ancienneté. Ainsi, une voiture qui écopait du malus maximal en 2016, soit 8 000 €, profitera d’une décote de 94 %, amenant le malus à 480 €. Une voiture neuve achetée en mars 2025 émettant 150 g/km de CO2 exonéré du malus de 3 119 euros sera taxée à hauteur de 2 744 € en janvier prochain.

Voici la décote qui s'appliquera en janvier 2026 selon l'ancienneté
Le kilométrage à partir de 2027

Ce n’est pas tout puisqu’une seconde décote est prévue en fonction du kilométrage, il s’agit du coefficient d’usage. Selon la distance moyenne annuelle parcourue, une décote atteignant au maximum 3,5 % s’appliquera. Ce second abattement ne sera effectif qu’à partir du 1er janvier 2027.

Au final, ce malus sur les voitures d’occasion ne concernera que peu de monde alors qu’il fait beaucoup de bruit. Un bruit amplifié par la complexité de son calcul en fonction de l’ancienneté et par la suite du kilométrage. Quand on peut faire simple…

