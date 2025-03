Alerte à la flambée du prix des occasions en 2026 dû au malus

Ce n’est pas véritablement une surprise puisque nous évoquions le sujet en novembre dernier. Désormais, le projet de loi de finance 2025 est clair puisque l’article 29 détaille la mise en place de ce nouveau malus.

Ainsi, toutes les voitures d’occasion immatriculées depuis le 1er janvier 2015 seront concernées par le malus dès le 1er janvier 2026. Enfin, seulement celles qui furent épargnées lors de l’achat en neuf, grâce par exemple aux propriétaires ayant une carte d’invalidité. Le malus ne peut donc être payé deux fois.

La grille du malus pour les voitures d’occasion se calquera sur celle du neuf. Ainsi, les voitures émettant jusqu’à 107 g/km de CO2 seront épargnées, contre 112 g/km cette année. À partir de 2026, les véhicules émettant 108 g/km de CO2 seront pénalisés de 50 €, que ce soit en neuf ou en occasion.

La décote selon l'ancienneté

Seulement, le système mis en place par le gouvernement n’a rien de simple, et ressemble davantage à une usine à gaz, comme trop souvent. Ainsi le PLF prévoit une réfaction, c’est-à-dire « un coefficient forfaitaire de décote, déterminé en fonction de l’ancienneté du véhicule ». Le but étant de pénaliser plus fortement les véhicules les plus récents. À titre d’exemple, une voiture avec une ancienneté comprise entre 10 et 12 mois bénéficiera d’une décote de 12 %, un modèle de 15 ans ou plus obtiendra une réduction de 100 %, soit un malus nul.

Prenons deux cas concrets avec une Peugeot 208 PureTech 100 EAT8 en finition Allure de mars 2021 qui émet 132 g/km de CO2. Un achat réalisé en mars 2026 se soldera par un malus de 727 €. Un montant déjà élevé, mais qui peut atteindre des sommets. Les familles qui se pencheront sur une Volkswagen Passat SW 2.0 TSI 190 ch Elégance DSG7 de 2022 (179 g/km) devront payer un malus de 28 929 € ! Autrement dit, si le premier acheteur fut exempté du malus de 7 086 € à l’époque (selon le barème de 2022), celui qui l’achètera en occasion l’année prochaine paiera quatre fois plus de taxes, malgré le coefficient de décote.

La décote selon le kilométrage

Un second critère, complexifiant encore ce système, sera mis en place dès le 1er janvier 2027. Il s’agit, là encore d’une réfaction, prenant en compte la distance moyenne annuelle parcourue. Jusqu’à 20 000 km/an, aucune décote n’est prévue et au-delà de 45 000 km/an, un coefficient d’usage de 3,5 % par an s’applique.