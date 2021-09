Malus automobile : quel est le barème pour 2022 ?

La semaine prochaine, le gouvernement va dévoiler le projet de loi de finances 2022. Celui-ci ne devrait pas réserver de surprises pour les automobilistes… car les mauvaises nouvelles sont déjà connues.

Pour donner de la visibilité à l'industrie automobile, la loi de finances 2021, votée fin 2020 donc, contenait déjà les évolutions majeures de 2022, avec notamment la mise en place du malus au poids et un énième durcissement du malus CO2. À partir de 2022, certaines autos auront ainsi un double malus !

Un nouveau tour de vis sera donc donné au malus basé sur le taux de CO2. Voici les trois points à retenir.

> Le malus 2022 a beau être inclus dans la loi de finances 2021, il peut toujours évoluer au gré des discussions parlementaires. Souvent, la première grille prévue est revue ! Les infos données ici sont donc toujours susceptibles d'évoluer d'ici le 1er janvier 2022.

Dès 128 g/km

Une fois de plus, le seuil de déclenchement sera abaissé. Le malus commençait à 138 g/km en 2020. Depuis le 1er janvier 2021, c'est 133 g/km. Et à partir de 2022, ce sera à partir de 128 g/km. De quoi encore allonger la liste des véhicules concernés.

Une grille avancée

La progression des montants sera la même. Elle sera donc avancée de cinq grammes. Ainsi, le seuil des 1 000 € de malus sera atteint dès 151 g/km, au lieu de 156 g/km. Le montant du malus grimpant de plus en plus vite, plus on monte dans le taux de CO2, plus la hausse est élevée.

Jusqu'à 40 000 € !

En 2019, le malus maximal était de 10 500 €. Puis c'était 20 000 € en 2020 et 30 000 € cette année. Et cela ne va pas s'arrêter puisqu'en 2022, le malus maximal sera de 40 000 € ! Cette somme colossale sera appliquée à partir de 224 g/km. En étant largement au-dessus avec son V8, la Mustang GT, qui coûte 49 900 €, aura donc un malus de 40 000 €, ce qui doublera quasiment le prix de l'auto !

Malus au poids : dès 1 800 kg Ce sera la grande nouveauté de 2022. Les véhicules trop lourds seront taxés. Ce deuxième malus, en plus du malus CO2, commencera à partir de 1800 kg. La règle : 10 € par kilo en trop. Mais les électriques et hybrides rechargeables sont exonérées et les familles nombreuses auront un abattement. > Toutes les règles avec notre sujet dédié.

Les barèmes 2021 et 2022 pour le malus CO2