Il n'y a plus que 1498 Sterrato sur Terre

Ne vous méprenez pas : il faudra bien plus qu'un coup de peinture ou un nouveau pare-chocs pour espérer prendre le volant de cette voiture. La Lamborghini Sterrato visible sur ces photos fait peine à voir avec un habitacle carbonisé et une baie moteur irrécupérable. Seules les roues sont miraculeusement encore d'un seul morceau.

La sportive italienne visible dans une annonce sur le site de la plateforme IAA attend désormais son nouveau propriétaire. Difficile de dire ce que cette personne envisagera pour la supercar après un tel sinistre. La Sterrato est en si mauvais état que l'avant et l'arrière sont désormais deux parties distinctes aux extrémités fondues.

La Sterrato, la Lamborghini des chemins

Pour mémoire, la Lamborghini Sterrato se démarque d'une Huracan traditionnelle par une garde au sol rehaussée de 44 mm par rapport à celle d'une Huracan Evo. Elle se dote en outre de pneu tout-terrain et d'un kit carrosserie lui donnant des airs de véhicule de rallye-raid. Cette série spéciale limitée à 1499 exemplaires embarque un V10 de 610 chevaux pour 565 Nm de couple et une transmission intégrale associée à une boîte double embrayage sept rapports. Son prix de base était fixé à son lancement à 265 000 euros.