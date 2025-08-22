Votre navigateur ne supporte pas le code JavaScript.
Logo Caradisiac    

J'ai compris

Publi info

Lamborghini Huracan

Il n'y a plus que 1498 Sterrato sur Terre

Dans Faits Divers / Insolite / Crash

Adrien Raseta

0  

Des images d'une rarissime Lamborghini Sterrato tristement endommagée sont tombées sur la toile. Elles concernent un exemplaire qui ne reprendra jamais la route suite à un incendie dévastateur.

Il n'y a plus que 1498 Sterrato sur Terre

Ne vous méprenez pas : il faudra bien plus qu'un coup de peinture ou un nouveau pare-chocs pour espérer prendre le volant de cette voiture. La Lamborghini Sterrato visible sur ces photos fait peine à voir avec un habitacle carbonisé et une baie moteur irrécupérable. Seules les roues sont miraculeusement encore d'un seul morceau.

La sportive italienne visible dans une annonce sur le site de la plateforme IAA attend désormais son nouveau propriétaire. Difficile de dire ce que cette personne envisagera pour la supercar après un tel sinistre. La Sterrato est en si mauvais état que l'avant et l'arrière sont désormais deux parties distinctes aux extrémités fondues.

Il n'y a plus que 1498 Sterrato sur Terre

La Sterrato, la Lamborghini des chemins

Pour mémoire, la Lamborghini Sterrato se démarque d'une Huracan traditionnelle par une garde au sol rehaussée de 44 mm par rapport à celle d'une Huracan Evo. Elle se dote en outre de pneu tout-terrain et d'un kit carrosserie lui donnant des airs de véhicule de rallye-raid. Cette série spéciale limitée à 1499 exemplaires embarque un V10 de 610 chevaux pour 565 Nm de couple et une transmission intégrale associée à une boîte double embrayage sept rapports. Son prix de base était fixé à son lancement à 265 000 euros.

Il n'y a plus que 1498 Sterrato sur Terre

Photos (7)

Voir tout
0  

Mots clés :

Commentaires ()

Déposer un commentaire

 

En savoir plus sur : Lamborghini Huracan

Lamborghini Huracan

SPONSORISE

Actualité Lamborghini

Voir toute l'actu Lamborghini

Toute l'actualité

Voir toute l'actu

Abonnez-vous à la newsletter de Caradisiac

Recevez toute l’actualité automobile

L’adresse email, renseignée dans ce formulaire, est traitée par GROUPE LA CENTRALE en qualité de responsable de traitement.

Cette donnée est utilisée pour vous adresser des informations sur nos offres, actualités et évènements (newsletters, alertes, invitations et autres publications).

Si vous l’avez accepté, cette donnée sera transmise à nos partenaires, en tant que responsables de traitement, pour vous permettre de recevoir leur communication par voie électronique.

Vous disposez d’un droit d’accès, de rectification, d’effacement de ces données, d’un droit de limitation du traitement, d’un droit d’opposition, du droit à la portabilité de vos données et du droit d’introduire une réclamation auprès d’une autorité de contrôle (en France, la CNIL). Vous pouvez également retirer à tout moment votre consentement au traitement de vos données. Pour en savoir plus sur le traitement de vos données : www.caradisiac.com/general/confidentialite/