On s’est trompé sur les flammes de la Lamborghini Revuelto, toutes nos excuses

L’été dernier, nous prenions le volant de la Lamborghini Revuelto pour un essai hors normes de plus de 1 500 kilomètres entre Cannes, Marseille et Paris sur une petite semaine. Nous avons vécu une petite semaine avec cette flamboyante supercar hybride italienne, équipée d’un V12 atmosphérique de 6,5 litres et de trois moteurs électriques pour combiner jusqu’à 1 015 chevaux en puissance maximale totale.

Nous l’avons essayée dans la vie de tous les jours, mais aussi sur de très belles routes provençales où nous avons pu jouer avec son formidable V12 capable de prendre 9 500 tours/minute et de hurler aussi fort que celui de l’Aventador qu’elle remplace. A cette occasion, nous nous sommes demandé si la Revuelto était capable, comme l’Aventador, de cracher de jolies flammes à l’échappement comme j’avais pu le voir à l’époque de son prédécesseur. Pour cela, nous avons donc aussi roulé de nuit et observé la bête depuis l’arrière avec Adrien Raseta lors de phases d’accélérations. Hélas comme nous l’avions alors reporté dans la vidéo de notre essai, point de flamme pour éclairer l’obscurité. Dommage…

On a trouvé le mode d’emploi pour les flammes

Il se trouve qu’à l’occasion de l’élection de la sportive de l’année 2025 du magazine Motorsport, à laquelle je participais pour Caradisiac, une autre Revuelto était présente parmi les prétendantes. Comme la Porsche 911 GT3, la Mercedes-AMG GT Pro, l’Alpine A110 R Ultime et les autres machines présentes sur place, la grosse supercar italienne a limé le bitume du circuit Club de Magny-Cours dans le cadre de cet événement.

Et à la tombée de la nuit, alors qu’il ne restait plus que quelques minutes de roulage, surprise : pendant qu’on observait la Revuelto enchaîner les tours, on a découvert deux belles flammes sortant de ses échappements façon avion de chasse !

Le coucher de soleil, les flammes et les disques rougis…

En fait, il fallait enchaîner les tours de piste à pleine charge pendant suffisamment longtemps pour que ces flammes apparaissent enfin. Voilà pourquoi elles faisaient défaut la nuit sur la route l’été dernier, lorsque nous ne faisions qu’accélérer brièvement pour voir si de jolis effets pyrotechniques s’ajoutaient au spectacle sonore. Lors d’une séance photo après les tours de piste, d’ailleurs, nous ne sommes pas arrivés à produire à nouveau ces flammes : le moteur et l’échappement étaient déjà retombés en température et les conditions propices à leur apparition n’étaient plus réunies.

L’image de la Revuelto crachant ses flammes au coucher de soleil sur Magny-Cours, avec les disques avant rougis par les gros freinages et le hurlement du V12 entendu depuis le bord de piste, ça ressemble vraiment à une séquence de jeu vidéo complètement inventée. Et en attendant de vous raconter tout ce qu’il s’est passé pendant cette élection de la sportive de l’année Motorsport 2025, je vous souhaite d’excellentes fêtes et beaucoup de rêves automobiles !