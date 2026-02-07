Avant sa présentation en avril prochain, la Hyundai Ioniq 3 poursuit ses essais de mise au point sur les routes scandinaves.

Étrange animal que cette future Hyundai Ioniq 3. C'est à la fois une berline, mais avec un profil de coupé quatre portes, elle est l’héritière de la Hyundai Veloster qui a été commercialisée en Europe de 2011 à 2016 avec des motorisations essence de 130 et 186 ch. La deuxième génération (275 ch) apparue en 2018 n’a pas été commercialisée chez nous.

Par rapport à la Hyundai Veloster de 2011, la Hyundai Ioniq 3 n’affichera pas une carrosserie asymétrique (avec deux portes côté passager, une, côté conducteur). La future Hyundai Ioniq 3 disposera bien de quatre ouvrants plus un hayon. Mais c’est aussi la motorisation de cette nouvelle auto qui sera bien différente, puisqu’électrique et non plus thermique.

Une version sportive « N » au programme

Pour le moment, si le prototype est totalement recouvert d’adhésifs, son profil correspond bien à celui du concept-car Concept Three présenté par la marque coréenne au dernier Salon de Munich en 2025. Selon toute vraisemblance, ce modèle devrait reprendre les mêmes éléments électriques du SUV Kia EV3. Avec un moteur sur l’essieu avant (traction) pour les modèles d’entrée et de milieu de gamme et sans doute deux moteurs (un sur chaque essieu) pour une version sportive « N » dont la marque a évoqué la possibilité. On aura donc au lancement une version de 204 ch qui pourra être équipée au choix par une batterie de 58,3 kWh (plus de 400 km d’autonomie) ou une batterie de 81,4 kWh avec une autonomie dépassant les 580 km. Pour la version « N », la puissance pourrait atteindre les 300 ch.

La Hyundai Ioniq 3 sera produite en Turquie

Cette auto va utiliser la nouvelle plateforme logicielle Pleos avec puces et contrôleurs haute performance. À bord on devrait trouver une instrumentation numérique minimaliste (dans un bandeau en haut du tableau de bord), qui se verra associée à un affichage tête haute. Un large écran central horizontal tactile regroupera la plupart des fonctions du véhicule, même si des boutons sont présents en bas de cet écran pour faire fonctionner rapidement les feux de détresse, la climatisation, la ventilation… Du concept-car Concept Three, la version de série ne conservera que la console centrale assez haute. Celle-ci sera équipée de porte-gobelets, d’un espace de rangement avec couvercle et d’un espace dédié à la recharge par induction des smartphones. Le volant sera repris de la Hyundai Ioniq 5. Quant au tarif de ce nouveau modèle qui sera produit en Turquie dans l’usine Hyundai Motor Turquie d’Izmit (la production démarrera avant la fin de l’année), il devrait être selon nos estimations positionné à 33 000 € en entrée de gamme. La Hyundai Ioniq 3 devrait devenir une sérieuse concurrente des Peugeot E-308 et Renault Mégane E-Tech sur notre marché.