Hyundai nous met clairement l’eau à la bouche avec son Concept Three

Depuis plusieurs années, déjà, les nouveautés s’enchaînent et se ressemblent. Cette affirmation est bien sûr exagérée, mais elles ont presque toutes un point commun, celui d’appartenir à un genre omniprésent : le SUV.

Avec son Concept Three, Hyundai nous faire mentir, avec plaisir. Racé, compact, coloré et relativement simple dans ses formes, ce concept nous rappelle sous certains angles le Veloster apparu en 2011. Il s’agissait d’une berline aux lignes originales dont la particularité était de disposer d’une porte conducteur et de deux, côté passager. Hyundai reste plus classique à ce sujet pour son Concept Three malgré leur ouverture antagoniste.

La marque coréenne précise qu’il préfigure une berline compacte du segment B. Seulement, sa longueur de 4,29 m (hauteur de 1,46 m) est très proche de celle d’une Volkswagen Golf. Cette Ioniq 3 ne jouera pas vraiment dans la cour des Renault 5, Peugeot E-208 ou Opel Corsa Electrique, mais plutôt dans celle d’une Volkswagen ID.3. On peut toutefois s’attendre à ce qu’elle prenne un peu de hauteur.

Que restera-t-il de ce concept, une fois les contraintes de la série prises en compte ? À l’avant, les optiques seront préservées, sans être aussi fines, de même que les quatre points lumineux. À l’inverse, le bouclier entièrement recouvert de pixels lumineux restera sans suite.

De profil, un montant B apparaîtra afin d’assurer une meilleure rigidité à l’ensemble et surtout d’éviter un surcoût non négligeable. À noter par ailleurs que la découpe des vitres latérales pourrait être moins saillante. Espérons toutefois que l’ensemble ne s’éloigne pas trop de ce que Hyundai nous présente ici, notamment au niveau du pare-brise bombé et du pavillon mordant généreusement sur les espaces vitrés. Un effet de style qui évoque l’univers de la marque Saab, disparue en 2016.

Quant aux passages de roues marqués, à l’arête soulignant la vitre arrière et le becquet de coffre, ses signes si distinctifs du design de cette auto seront préservés.

À l’arrière, le bandeau lumineux devrait être conservé. Ce qui ne sera pas le cas des fausses sorties d’échappement qui cachent deux petites enceintes émettant le bruit quelque peu « vaisseau spatial » de l’auto en pleine accélération !

Un tableau de bord vraiment accès sur le conducteur

Les designers en charge du traitement intérieur, sous la houlette du Français Raphael Bretecher, se sont également lâchés. Le traitement de certaines surfaces et les matériaux employés évoquent les années 80, mais assure une ambiance zen, caractéristique des intérieurs Hyundai. On note immédiatement l’absence d’écran central afin d’éviter les distractions inutiles du conducteur. Bien sûr, les écrans ne sont pas chassés de cet intérieur, mais disposés de façon plus ergonomique.

Ainsi, un bandeau est situé au pied de pare-brise tandis que huit petits écrans, façon widget, sont placés de chaque côté du volant. Ces derniers sont ainsi très faciles d’accès d’autant qu’ils suivent la position de volant. Cette logique d’architecture sera présente sur la Ioniq 3 de série.

Une méchante version N en préparation ?

Côté technique, Hyundai reste totalement muet pour le moment. Seulement, le grand empattement de 2,72 m laisse espérer qu’elle profitera de grandes batteries. Elle pourrait ainsi reprendre les accumulateurs du Kia EV3 de 58,3 kWh et de 81,4 kWh, voire des versions améliorées, avec une autonomie maximale de plus de 600 km. Côté motorisation, on peut supposer qu’elle sera propulsion et 4x4 via un ou deux électromoteurs.

Enfin, le look de cette Ioniq 3 serait parfaitement approprié pour profiter d’une turbulente version N. Visiblement, Simon Loasby, le directeur du design de la marque, ne demande que cela, et on le comprend !

À ce jour, le constructeur coréen n’indique pas de date de sortie, mais cette Ioniq 3 pourrait être présentée d’ici un an, pourquoi pas à l’occasion du Mondial de l’auto 2026 ?