Avec son concept ELO, Citroën nous donne sa vision du Combi.

Chez Citroën, on aime bien récemment les concepts aux dénominations courtes. Après Oli, voici maintenant Elo. Comme son aïeule, Elo vous donne le sourire.

En effet, celui-ci dispose d’une bouille très craquante, qui se compose d’une nouvelle interprétation de la signature lumineuse avec des quatre projecteurs rectangulaires positionnés verticalement par paire. Les feux de jour sont constitués de quatre réglettes LED (deux sur chaque côté) implantées sur le bas et le haut du bouclier.

Ce contenu dépose des cookies, vous devez accepter les cookies Dailymotion en cliquant sur le bouton ci-dessous pour pouvoir visualiser ce contenu et recharger la page Accepter les cookies DailyMotion

L’organisation est identique à l’arrière avec feux feu de jours qui jouent le rôle d’ailerons comme c’est le cas sur le C5 Aircross. La face avant est ornée en son centre par des énormes chevrons qui sont éclairés, comme c’est devenu la norme aujourd’hui. La partie basse du bouclier de couleur gris est similaire à l’avant et à l’arrière comme c’était déjà le cas sur l’Ami. Il est constitué d’une mousse identique à celle de l’intérieur de casques de vélo, puisque Citroën s’est associée à Decathlon pour la conception de certains détails de ce concept. On retrouve cette matière également sur les ailes plates, qui peuvent servir pour poser des objets une fois la voiture à l’arrêt.

Le profil donne l’impression d’avoir affaire à une grande voiture, pourtant ce n’est pas le cas puisque ce concept mesure seulement 4,10 m. Mais les designers et ingénieurs de la marque sont allés très loin dans la réflexion. Ce concept mélange ainsi les genres à mi-chemin entre l’utilitaire et le van. Ainsi, le pare-brise est courbé sur la partie basse, mais une fois les quatre portes antagonistes ouvertes, qui dégage un espace de 1,92 m de large, on découvre un habitacle particulièrement généreux de couleur orange.

Le positionnement du moteur électrique à l’arrière permet de dégager beaucoup de place à l’avant, ce qui a permis d’avancer énormément la position du conducteur, qui se retrouve en position centrale. Face à lui, aucun écran, mais toutes les informations nécessaires à la conduite sont projetées sur une lamelle transparente, qui permet de voir également la route. Le volant monobranche est un rappel au passé puisqu’il avait été introduit par la DS en 1965. Deux joysticks permettent de naviguer dans les menus. De chaque côté de cet espace, Citroën a emménagé des espaces de rangements avec la possibilité de fixer votre portable.

C’est loin d’être fini, car le conducteur peut faire pivoter son siège vers l’arrière. Il peut ainsi interagir avec les trois passagers arrière qui disposent de sièges individuels de même largeur et d’un espace aux jambes particulièrement généreux. Si cela ne suffit pas, il suffit de déployer deux sièges supplémentaires qui sont rangés dans les assises des sièges arrière et viennent se positionner à côté du siège conducteur.

Elo propose plein d’aménagements comme des tables escamotables pour travailler, mais aussi pour se reposer puisque les dossiers des sièges arrière peuvent se rabattre pour devenir des couchages confortables grâce à des matelas rangés dans le coffre et profiter par là même du système home cinéma installé. Les intérieurs des feux arrière jouant dans ce cas précis le rôle de lampes de chevet.

La lumière joue un rôle important comme en attestent l’importante surface vitrée, la ceinture de caisse relativement basse et le toit vitré ouvrant au-dessus du conducteur.

Le coffre est accessible par deux portes, mais on note aussi la présence d’un girafon pour faciliter le transport d’objets encombrants. Les rangements sont très nombreux puisque les intérieurs de portes arrière accueillent un skateboard, des tasses tandis que les ailes arrière permettent de loger des boules de pétanques.

Le loisir et notamment le camping est l’un des éléments de ce concept, car l’assise des sièges arrière peut se transformer en siège extérieur d’appoint avec en complément un brise-vue pour s’abriter du soleil.

L’idée d’un véhicule logeable, modulable et cool n’est pas nouvelle puisqu’elle est notamment présente dans de nombreux vans et notamment dans le plus célèbre d’entre eux, le Volkswagen Combi. Et force est de reconnaître que cela fonctionne toujours et il est bien difficile d’y résister. Malheureusement, si comme nous, vous avez été séduits par ce concept Elo, vous allez être déçus, car il ne débarquera jamais sur nos routes en l’état. Mais en tous les cas, il donne des indices intéressants sur le futur de Citroën. Elo fera sa première sortie officielle à l’occasion du salon de Bruxelles qui se tiendra début janvier.