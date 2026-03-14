Volkswagen poursuit l’élargissement de sa gamme électrique avec la Volkswagen ID.Polo GTI qui est en essais en Scandinavie

La petite Volkswagen ID.Polo sera bientôt présentée, ensuite elle arrivera en concessions vers la fin d’année. Elle ne va pas remplacer encore le modèle thermique puisque celui-ci est encore en vente et le sera encore longtemps. Mais l’arrivée de la Volkswagen ID.Polo montre que le groupe allemand est à l’offensive dans la catégorie des citadines électriques.

Ainsi, la Volkswagen ID.Polo sera présentée vers la mi-avril de cette année et elle précédera de quelques semaines, la version sportive qui se nommera ID.Polo GTI. On constate que pour les modèles électriques sportifs, la marque de Wolfsburg tire un trait sur les déclinaisons GTX, pour les nommer GTI, trois lettres qui ont fait beaucoup pour la renommée de Volkswagen.

Plateforme MEB + pour les ID.Polo et ID.Polo GTI

Prévoyez cette année, de voir l’arrivée de la Volkswagen ID.Polo, puis de la Volkswagen ID.Polo GTI et enfin pour la famille des citadines électriques soit complète, on découvrira un SUV citadin, le Volkswagen ID.Cross qui arrivera dans le courant de l’été. Mais en attendant la présentation de ces nouveautés, nos chasseurs de scoop ont repéré le prototype de la Volkswagen ID.Polo GTI sur les routes de Scandinavie. De cette auto, on connaît déjà quelques éléments de sa fiche technique. Ainsi l’on sait que cette auto utilise la même base technique que l’ID.Polo et ID.Cross, à savoir une plateforme MEB +. Derrière ce nom se cache une évolution de la plateforme MEB qui a été raccourcie et qui dispose d’une motorisation placée à l’avant et entraînant les roues avant (traction). Alors que jusqu’à maintenant, la plateforme MEB disposait d’un moteur arrière (propulsion) ou de deux moteurs, un sur chacun des essieux, afin de bénéficier d’une transmission intégrale.

Année chargée pour les Volkswagen ID

Pour sa motorisation, la Volkswagen ID.Polo GTI, disposera d’un électromoteur d‘une puissance de 226 ch. Cette nouvelle GTI sera présentée dans le cadre de l’épreuve des 24 heures du Nürburgring qui se déroule du 14 au 17 mai, la commercialisation de ce modèle pourrait ne débuter qu’en 2027. La puissance de 226 ch sera équivalente à celle de l’Alpine A290, mais sera bien inférieure à ce que proposent d’ores et déjà, la Lancia Ypsilon HF et ce que vont proposer les Peugeot E-208 GTi et Opel Corsa GSE qui s’équipent d’un électromoteur de 280 ch. Afin de les concurrencer, Volkswagen réfléchirait déjà à une déclinaison plus performante et sans doute plus exclusive de la ID.Polo GTI qui se nommerait alors ID.Polo R. Pour Volkswagen, l’année 2026 ne va pas manquer de nouveautés électriques puisqu’en plus de la famille ID.Polo, la marque allemande va restyler une fois de plus (avril 2026) son ID.3 pour la transformer en ID. 3 Neo avec de nouveaux équipements au programme et des modifications cosmétiques. L’iD.3 GTI (restylage de l’ID. 3 GTX) est prévue quant à elle en septembre et un mois plus tard ce sera au tour de l’ID.4 de bénéficier également d’un lifting assez important.