Derniers tours de piste pour la future Volkswagen ID.Polo GTI. La sportive électrique de Wolsburg dont la présentation s’approche.

C’est sur le circuit du Nürburgring que nos chasseurs viennent de retrouver la Volkswagen ID.Polo GTI qui effectue quelques tours de piste avant sa présentation. Si la Volkswagen ID.Polo est présentée dans quelques jours, très exactement le 29 avril 2026 à midi, la version GTI attendra un peu plus longtemps avant de se découvrir totalement.

De la Volkswagen ID.Polo GTI qui effectue des tours du circuit du Nürburgring on connaît beaucoup de choses. Tout d’abord, on connaît la puissance de son électromoteur : 226 ch. Il s’agit d’une puissance légèrement supérieure à celle l’Alpine A290. On sait également qu’elle s’équipe comme l’ID.Polo de la base technique MEB + à traction avant. Enfin qu’elle disposera d’un différentiel autobloquant pour passer toute la puissance sur la route, qu’elle aura aussi des freins plus gros, des jantes spécifiques, de beaux éléments aérodynamiques…

Une GTI de 226 ch en attendant une « R » plus puissante

La Volkswagen ID.Polo GTI deviendra la plus puissante de la gamme ID.Polo avant qu’arrive une Volkswagen ID.Polo « R ». Une auto encore plus puissante dans le but de réussir à concurrencer les modèles de Stellantis, à commencer par la future Peugeot E-208 GTi dont l’électromoteur (comme celui des Lancia Ypsilon HF et future Opel Corsa GSE) développe 280 ch. Voilà qui annonce une belle bataille dans la catégorie des petites sportives électriques, une catégorie qui est sans doute amenée à accueillir d’autres concurrentes dans un proche avenir. Avec la Volkswagen ID.Polo GTI, la marque de Wolfsburg compte bien surfer sur la vague de la nostalgie pour attirer à lui des clients qui sont restés amoureux des GTI à moteur thermique et qui seraient enfin prêts à passer au tout électrique.

Nostalgie et ergonomie font bon ménage

La fibre nostalgique, Volkswagen va la cultiver dans l’habitacle de sa GTI. Avec une instrumentation numérique qui pourra afficher des compteurs dont la forme évoquera les compteurs de la Volkswagen Golf originelle de 1974. Planche de bord et contre-portes seront habillées de textile, afin de donner un aspect plus chaleureux à l’habitacle. Pour faciliter la vie à bord, il y aura des commandes physiques sur le volant, mais aussi sous l’écran central de 13 pouces. En ce qui concerne la l’autonomie de cette électrique, la ID.Polo GTI s’équipera d’une batterie de 54 kWh (52 kWh de capacité nette) permettant de rouler jusqu’à 450 km avec une seule charge. Quant à la recharge rapide, elle pourra atteindre les 130 kW. Ce qui permettra de passer de 10 à 80 % de charge en une vingtaine de minutes.