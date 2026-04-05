C’est sur le circuit du Nürburgring que l’on retrouve la version sportive de l’Opel Corsa, l’Opel Corsa GSE qui poursuit ses essais
SCOOP – La Lancia Ypsilon HF Perfo devra bientôt faire face à une rude concurrence, celle de sa cousine technique, la Peugeot E-208 GTi. Mais ce ne sera pas la seule électrique survoltée à marcher sur ses plates-bandes, puisque l’Opel Corsa GHSE se prépare. Les trois cousines de chez Stellantis disposent du même électromoteur d’une puissance de 280 ch !
La catégorie des sportives électriques est en effervescence. Les nouveautés dans cette catégorie vont être de plus en plus nombreuses dans les prochains mois. Rien que dans le groupe franco-italo-américain Stellantis, il y aura deux nouvelles venues avec l’arrivée de la Peugeot E-208 GTi et de l’Opel Corsa GSE. Toutes deux disposent d’un électromoteur de 280 ch.
L’Opel Corsa GSE vient d’être pris en photo par nos chasseurs de scoop sur le circuit du Nürburgring en Allemagne. Elle poursuit là-bas des essais intensifs de mise au point et parcourt les treize kilomètres du circuit allemand à haute vitesse. Sa présentation devrait avoir lieu dans le cadre du Mondial de l’auto à Paris et son lancement avant la fin d’année.
L’Opel Corsa la plus puissante jamais produite
Avec son électromoteur de 280 ch, l’Opel Corsa sera capable d’accélérations phénoménales (le 0 à 100 km/h devrait être avalé en 5,6 secondes) et devrait dépasser en sportivité, et cela malgré son poids plus élevé, du fait des batteries, l’ancienne Opel Corsa OPC (2015-2017) « thermique » de 207 ch qui est la dernière vraie Opel Corsa sportive. À l’instar de ses cousines techniques que sont les Abarth 600e, Lancia Ypsilon HF Perfo et future Peugeot E-208 GTi, cette berline allemande va disposer du même électromoteur qui équipe toutes ces autos et développe 280 ch et 345 Nm de couple. Une « mécanique » associée à une batterie de 54 kWh, une batterie qui devrait lui permettre si l’on n’appuie pas trop sur l’accélérateur une autonomie de 350 km selon la norme WLTP.
Une puissance qui dérange certains
Afin de faire passer toute la puissance sur la route par l’intermédiaire des roues avant, l’Opel Corsa GSE s’équipe d’un différentiel à glissement limité et pour s’arrêter de disques de freins d’un diamètre conséquent. Elle se dote également d’un châssis sport et d’éléments aérodynamiques spécifiques. Face à cette débauche de puissance, certaines rivales pourraient faire grise mine, en particulier l’Alpine A290 et la future Volkswagen ID.Polo GTI, dont les électromoteurs développent 220 ch pour l’une et de 226 ch pour l’autre. C’est pourquoi les constructeurs de Dieppe et de Wolfsburg, sans s’être concertés, envisagent de fournir un peu plus de kilowatts à leurs petits bolides. Mais ils attendent pour cela l’arrivée de la Peugeot E-208 GTi et de l’Opel Corsa GSE, qui devraient faire plus de ventes que les Abarth 600e et Lancia Ypsilon HF Perfo qui les ont précédées, pour dévoiler leurs cartes.
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