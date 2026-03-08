Course à la puissance pour l’Opel Corsa électrique ! Opel va lui offrir un électromoteur de 280 ch et la transformer en version GSE

Elle ne passe pas inaperçue cette nouvelle petite sportive allemande. Avec son camouflage spécial et les trois lettres géantes GSE inscrites en plusieurs endroits, nos chasseurs de scoop n’ont pas eu de peine à repérer ce prototype sur route ouverte. Avec un électromoteur de 280 ch entraînant les roues avant, cette petite bombe devrait mériter le détour.

La marque à l’éclair, en relançant le sigle GSE sur de nouveaux modèles, nous rappelle que dans les années 1970 cette dénomination qui veut dire « Grand Sport Einspritzung » en français, Grand Sport Injection a été inaugurée par l’Opel Commodore. Après un passage sur l’Opel Monza en 1983, cette appellation va disparaître remplacée par GSI puis OPC.

Un électromoteur de 280 ch qui sert à beaucoup de monde

En remettant le sigle GSE au goût du jour, Opel le modernise en le plaçant désormais sur des voitures électriques comme l’Opel Corsa GSE et l’Opel Mokka GSE. Ainsi, après l’avoir décliné sur des modèles hybrides rechargeables (Astra et Grandland), désormais GSE veut dire « Grand Sport Electric » et pour bien marquer le fait que ces autos électriques sont sportives, la marque dispose dans le compartiment moteur de ces véhicules, un électromoteur de 280 ch. Il s’agit d’un bloc électrique qui équipe déjà bon nombre de véhicules de chez Stellantis, à commencer par les SUV Abarth 600e, Alfa Romeo Junior Veloce, et bien sûr Opel Mokka GSE, mais aussi la citadine Lancia Ypsilon HF et la prochaine Peugeot E-208 GTi. Comme ces modèles qui l’ont précédé, la petite Opel Corsa GSE disposera donc de 280 ch et de 345 Nm de couple, l’électromoteur sera associé à une batterie de 54 kWh lui permettant une autonomie de plus de 300 km.

Cousine de Peugeot E-208 GTi à un tarif plus attractif ?

Afin de passer toute la puissance sur le sol, l’Opel Corsa GSE sera dotée un différentiel autobloquant mécanique de marque Torsen et de suspensions à doubles butées hydrauliques faciliteront le travail des pneumatiques. Tandis que le conducteur pourra compter sur trois modes de conduite pour ajuster puissance, vitesse et réactivité de l’accélérateur ainsi que la fermeté de la direction. Cette auto devrait être affichée à un tarif plus attractif que sa cousine de chez Peugeot, la E-208 GTi. On devrait connaître sous peu, toutes les caractéristiques techniques de ce modèle ainsi que le détail de la dotation en équipement de ce modèle qui va servir à redonner un peu de dynamisme au constructeur allemand.