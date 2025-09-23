Votre navigateur ne supporte pas le code JavaScript.
Peugeot E-208 (2e Generation)

La Peugeot e-208 GTI pimente le salon de Lyon 2025

Dans Salons / Salon de Lyon

Pierre-Olivier Marie

Peugeot titille notre fibre nostalgique avec une e-208 GTI qui réinterprète avec brio les codes de la 205 GTI 1.9. 

C’est l’une des nouveautés les plus sympathiques du salon de Lyon 2025 : avec sa teinte rutilante, son châssis rabaissé de 30 mm, ses ailes élargies de 5,6 cm à l’avant (2,7 cm à l’arrière) ainsi que ses roues de 18 pouces évoquant celles de la mythique 205 GTI 1.9, la Peugeot e-208 GTI réunit de nombreux atouts susceptibles de faire vibrer les passionnés.

La différence, et de taille, est que cette nouveauté ne carbure pas au sans plomb mais aux électrons. Au programme, une batterie de 54 kWh de capacité assurant un rayon d’action de 350 km dans des conditions optimales. Or, avec 280 ch répondant à l’appel du pied droit et un 0 à 100 km/h expédié en 5,7 secondes, l’éco-conduite ne devrait pas figurer au cœur des préoccupations des conducteurs de l’engin, qui sauront pouvoir compter sur un système de freinage redimensionné comprenant des disques de 355 mm avec étriers à quatre pistons à l’avant.

La commercialisation de cette GTI moderne interviendra au printemps 2026, de façon à peu près simultanée avec ses cousines du groupe Stellantis, les Lancia Ypsilon HF et autres Opel Mokka GSE, qui disposent ce même groupe motopropulseur, lequel fait déjà le bonheur de l’Alfa Junior Veloce. De sacrées concurrentes pour l’Alpine A290, qui devra rapidement revoir ses 220 ch à la hausse.

La moquette rouge qui nous renvoie directement en 1985 avec les premières 205 GTI
On préfèrerait voir le logo GTI sur le flanc de la voiture plutôt que sur les jantes.
L’instant Caradisiac

Nous avons tourné le focus sur la 208 GTI le mardi matin, avant même l’ouverture du salon aux médias, ce qui a permis de travailler dans le calme. Mais croyez-nous, c’était une toute autre ambiance le lendemain avec une petite sportive qui constitue un véritable aimant à visiteurs. Vivement le comparatif avec l’Alpine A290 !

