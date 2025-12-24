Une pub Audi en stop-motion pour les fêtes de fin d’année

Les créatifs du constructeur Audi ne manquent pas d'imagination. Sur la toile, la firme d’Ingolstadt publie une publicité amusante rappelant le renne Rudolph et son nez rouge en charge de guider le traîneau du Père Noël. Des séquences réalisées en stop-motion comme le téléfilm de 1964 « Rudolph the Red-Nosed Reindeer » diffusé outre-Atlantique sur la NBC et produit à l’époque par Videocraft International.

Sur les images, de nombreuses Audi anciennes, de course et modèles de la gamme actuelle se succèdent pour des glisses, sauts et autres acrobaties dans les allées d’un village en pain d’épice. De quoi couvrir en 30 secondes maximum toute l’histoire de la marque avant de finir sur un plan spectaculaire montrant non moins de 30 voitures avec un logo géant des quatre anneaux façon guirlande de Noël.

Ce contenu dépose des cookies, vous devez accepter les cookies youtube en cliquant sur le bouton ci-dessous pour pouvoir visualiser ce contenu et recharger la page Accepter les cookies youtube

Une vidéo réalisée sans intelligence artificielle

Contrairement à Coca-Cola et sa publicité étrange mettant en avant des camions manquant de cohérence et de persistance à cause d’un mauvais usage de l’intelligence artificielle, Audi se passe de cette technologie pour son clip en stop-motion. Conformément aux exigences de ce mode de création vidéo, des voitures miniatures sont employées dans des décors travaillés et à l’échelle pour un rendu unique et authentique.