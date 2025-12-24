Votre navigateur ne supporte pas le code JavaScript.
Une pub Audi en stop-motion pour les fêtes de fin d’année

La marque aux anneaux célèbre les fêtes de fin d’année avec une publicité très artistique inspiré du renne Rudolph. Le clip partagé sur les réseaux sociaux et la plateforme Youtube montre de nombreuses miniatures en action dans des séquences en stop-motion.

Les créatifs du constructeur Audi ne manquent pas d'imagination. Sur la toile, la firme d’Ingolstadt publie une publicité amusante rappelant le renne Rudolph et son nez rouge en charge de guider le traîneau du Père Noël. Des séquences réalisées en stop-motion comme le téléfilm de 1964 « Rudolph the Red-Nosed Reindeer » diffusé outre-Atlantique sur la NBC et produit à l’époque par Videocraft International.

Sur les images, de nombreuses Audi anciennes, de course et modèles de la gamme actuelle se succèdent pour des glisses, sauts et autres acrobaties dans les allées d’un village en pain d’épice. De quoi couvrir en 30 secondes maximum toute l’histoire de la marque avant de finir sur un plan spectaculaire montrant non moins de 30 voitures avec un logo géant des quatre anneaux façon guirlande de Noël.

Une vidéo réalisée sans intelligence artificielle

Contrairement à Coca-Cola et sa publicité étrange mettant en avant des camions manquant de cohérence et de persistance à cause d’un mauvais usage de l’intelligence artificielle, Audi se passe de cette technologie pour son clip en stop-motion. Conformément aux exigences de ce mode de création vidéo, des voitures miniatures sont employées dans des décors travaillés et à l’échelle pour un rendu unique et authentique.

