Votre navigateur ne supporte pas le code JavaScript.
Logo Caradisiac    

J'ai compris

Publi info

Utilitaire

Il y a un étrange problème avec les camions de la dernière pub Coca-Cola

Dans Faits Divers / Insolite / Insolite

Adrien Raseta , mis à jour

0  

Tourner un clip publicitaire nécessite d’anticiper la cohérence globale du rendu final. Dans le cas de cette vidéo signée Coca-Cola montrant des camions, quelque chose ne fonctionne pas. Arriverez-vous à trouver quoi et pourquoi ?

Il y a un étrange problème avec les camions de la dernière pub Coca-Cola

Les marques les plus puissantes du monde soignent leur image. Photos retouchées, charte graphique respectée, campagnes promotionnelles calculées, rien n’est laissé au hasard. Mais parfois, le rendu échappe aux vérifications les plus sévères. Voici par exemple une récente publicité Coca-Cola dont la technologie de production montre quelques lacunes.

Conformément aux précédentes réalisations de la marque de soda, quand le sujet concerne Noël, les visuels jouent la carte de l’ambiance chaleureuse et du rêve. Après l’ouverture d’une bouteille, une musique féerique se lance pour émerveiller les petits et grands. Un camion dans un village miniature s’approche de la caméra puis devient réel. C’est à ce moment-là que la catastrophe prend forme.

Ce contenu dépose des cookies, vous devez accepter les cookies youtube en cliquant sur le bouton ci-dessous pour pouvoir visualiser ce contenu et recharger la page

 

Un clip généré par intelligence artificielle

Tous les codes Coca-Cola sont repris avec des ours, des camions rouges, des guirlandes et de la neige. Mais un détail trahit le fait que cette pub date de 2025 : les trains roulants des poids lourds en convoi. Des plans montrent les véhicules avec parfois 10 roues, 12 roues ou 14 roues. Les configurations varient d’une séquence à l’autre. Bref, il y a un problème de continuité dans la génération des vidéos, un problème de consistance. Dans les commentaires sur la plateforme vidéo Youtube, les critiques fusent. Les internautes critiquent le rendu peu convainquant face aux moyens importants dont dispose l’entreprise pour sa communication, mais aussi l’idée d’employer de l’intelligence artificielle plutôt que de vrais artistes pour une telle réalisation.

0  
Commentaires ()

Déposer un commentaire

 

SPONSORISE

Avis Utilitaire

17,4 /20
Avis Ford Transit Custom2.2 TDCI 125 310 L2H1 TREND CABINE APP (2014)

Par §Kar704ZJ le 24/03/2020

13,8 /20
Avis Citroen Berlingo 2 (2007)

Par §jrd886kt le 23/03/2020

12,4 /20
Avis Renault Clio 2 Campus SocieteII (2) CAMPUS SOCIETE 1.5 DCI 65 GENERIQUE (2009)

Par §Ele786vB le 12/02/2020

3 /20
Avis Mercedes Vito4X4 FOURGON COMPACT 111 CDI 2T9 (2007)

Par §Kik512ik le 12/02/2020

Voir tous les avis Utilitaire

Toute l'actualité

Voir toute l'actu

Essais et comparatifs

Plus d'essais
Plus de comparatifs

Abonnez-vous à la newsletter de Caradisiac

Recevez toute l’actualité automobile

L’adresse email, donnée obligatoire, renseignée dans ce formulaire, est traitée par GROUPE LA CENTRALE en qualité de responsable de traitement.

Cette donnée est utilisée pour vous adresser des informations sur nos offres, actualités et évènements (newsletters, alertes, invitations et autres publications).

Si vous l’avez accepté, cette donnée sera transmise à nos partenaires, en tant que responsables de traitement, pour vous permettre de recevoir leur communication par voie électronique.

Cette donnée est également utilisée à des fins de mesure et étude de l'audience du site, évaluer son utilisation et améliorer ses services ; lutte anti-fraude ; et gestion de vos demandes d'exercice de vos droits.

Vous disposez d’un droit d’accès, de rectification, d’effacement de ces données, d’un droit de limitation du traitement, d’un droit d’opposition, du droit à la portabilité de vos données et du droit d’introduire une réclamation auprès d’une autorité de contrôle (en France, la CNIL).

Vous pouvez également retirer à tout moment votre consentement au traitement de vos données.

Pour en savoir plus sur le traitement de vos données : Politique de confidentialité