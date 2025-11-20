Il y a un étrange problème avec les camions de la dernière pub Coca-Cola
Adrien Raseta , mis à jour
Tourner un clip publicitaire nécessite d’anticiper la cohérence globale du rendu final. Dans le cas de cette vidéo signée Coca-Cola montrant des camions, quelque chose ne fonctionne pas. Arriverez-vous à trouver quoi et pourquoi ?
Les marques les plus puissantes du monde soignent leur image. Photos retouchées, charte graphique respectée, campagnes promotionnelles calculées, rien n’est laissé au hasard. Mais parfois, le rendu échappe aux vérifications les plus sévères. Voici par exemple une récente publicité Coca-Cola dont la technologie de production montre quelques lacunes.
Conformément aux précédentes réalisations de la marque de soda, quand le sujet concerne Noël, les visuels jouent la carte de l’ambiance chaleureuse et du rêve. Après l’ouverture d’une bouteille, une musique féerique se lance pour émerveiller les petits et grands. Un camion dans un village miniature s’approche de la caméra puis devient réel. C’est à ce moment-là que la catastrophe prend forme.
Un clip généré par intelligence artificielle
Tous les codes Coca-Cola sont repris avec des ours, des camions rouges, des guirlandes et de la neige. Mais un détail trahit le fait que cette pub date de 2025 : les trains roulants des poids lourds en convoi. Des plans montrent les véhicules avec parfois 10 roues, 12 roues ou 14 roues. Les configurations varient d’une séquence à l’autre. Bref, il y a un problème de continuité dans la génération des vidéos, un problème de consistance. Dans les commentaires sur la plateforme vidéo Youtube, les critiques fusent. Les internautes critiquent le rendu peu convainquant face aux moyens importants dont dispose l’entreprise pour sa communication, mais aussi l’idée d’employer de l’intelligence artificielle plutôt que de vrais artistes pour une telle réalisation.
