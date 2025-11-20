Comment TotalEnergies accompagne les flottes dans leur transition  écologique

François Ioos pilote la Business Unit Solutions de Mobilité pour les professionnels chez TotalEnergies.

Une entité qui accompagne les entreprises et les gestionnaires de flottes dans l’électrification des parcs, mais aussi les aide à repenser et optimiser la mobilité au sein de leurs structures.

Quels sont les enjeux actuels pour vos clients professionnels ?

« Comme nous l’indiquent les remontées de terrain de nos commerciaux, nos clients s’avèrent aujourd’hui confrontés à un environnement qui rend leur quotidien difficile avec un contexte réglementaire et fiscal qui pousse à une électrification accélérée, tout cela avec une contrainte forte sur le pilotage des coûts. Nous essayons de répondre à toutes les attentes des gestionnaires de flottes, en tenant compte de la LOM, de la réforme des avantages en nature ou encore du système complexe des CEE [Certificats d’économie d’énergie]. »

Comment accompagnez-vous les entreprises dans cette transition ?

« Nous opérons un travail d’analyse, de synthèse et de transmission des éléments clés pouvant aider les gestionnaires à prendre les meilleures décisions, notamment sur l’électrification. Cette transition se heurte parfois à des réticences psychologique et logistiques, il faut donc objectiver le débat pour que l’électrification ne soit pas un problème opérationnel pour les flottes. »

« TotalEnergies est présent sur l’ensemble de la chaîne de valeurs »

Comment dans ce contexte convaincre les clients de passer à l’électrique ?

« Nous prônons l’usage des données natives pour définir si tel ou tel véhicule est compatible avec une bascule vers l’électrique, que ce soit pour les véhicules particuliers ou les VUL. Et surtout, TotalEnergies se trouve présent sur l’ensemble de la chaîne de valeurs, dans la production d’électricité renouvelable et flexible, ainsi que dans la distribution avec des réseaux de bornes HPC et des services pour l’installation de bornes sur site ou à domicile. Nous pouvons ainsi proposer des solutions globales à nos clients. »

Concrètement quelles sont ces solutions ?

« Nous avons la carte Fleet, héritière de la carte GR et qui fête ses 65 ans d’existence. Elle est multi-énergies par nature et permet la recharge électrique sur les bornes partout en France et en Europe, ainsi que des services complémentaires comme le parking, les péages ou le lavage. La carte Mobility Corporate, quant à elle, assure de régler toutes les dépenses de mobilité sans avance de frais pour le salarié. Enfin, nous avons lancé l’offre Charge + Business qui permet à nos clients de bénéficier d’une remise de 15 % pour les pleins électriques effectués aux bornes TotalEnergies. Enfin, nous étudions aussi un nouvel outil d’audit d’électrification utilisant l’intelligence artificielle que nous souhaitons présenter bientôt. Cela permettra aux gestionnaires de flottes d’objectiver leur décision à partir de comportements d’usages réels et non plus sur des simulations.»

« Mettre les thermiques à la benne du jour au lendemain ne sera pas possible »



Comment voyez-vous la future mobilité des entreprises ?

« La mobilité du futur sera diverse, mais mettre les thermiques à la benne du jour au lendemain ne sera pas possible car nous avons des écosystèmes assez lourds à transformer et cela va prendre du temps. Il faudra combiner comportement individuel et capacité collective pour élaborer un environnement décarboné.

Nous devons également repenser la mobilité autrement qu’au-delà seule automobile. Pour les nouvelles générations le véhicule de fonction n’est plus un marqueur social. Voilà pourquoi nous avons créé une carte de mobilité multimodale « Rout’in ». Elle permet aux salariés de régler directement leurs frais de transport domicile travail, incluant carburant, recharge électrique, abonnements transports en commun ou encore la location de vélo. »