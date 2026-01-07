On a enfin le prix du Lexus RZ avec son volant « révolutionnaire »

Avec le RZ, Lexus possède un modèle pour concurrencer les SUV électriques familiaux des marques premium. Hélas, le constructeur japonais fait justement face à une concurrence extrêmement relevée dans cette catégorie où BMW et Mercedes viennent de lancer des véhicules à la technologie de pointe : le GLC et le nouveau iX3 revendiquent des performances de charge à la pointe, grâce à leur circuit à 800 volts permettant de repasser de 10 à 80 % en moins de 20 minutes (avec par ailleurs une très belle autonomie maximale).

Avec son circuit en 400 volts et son autonomie maximale moyenne (jusqu’à 568 kilomètres en version de base), le Lexus Rz ne peut pas rivaliser avec ces Allemands au registre de l’efficacité électrique. Mais il a heureusement une bonne secrète : sa fameuse direction « steer by wire », composée d’un volant sans lien mécanique avec le train avant. Et il peut aussi compter sur un design très différent de celui de ses concurrents.

A partir de 61 000€

Alors, combien pour ce Lexus RZ restylé que nous avons essayé l’été dernier ? 61 000€ en version de base RZ 350e (224 chevaux et moteur avant). Pour disposer de la direction « steer by wire », il faut débourser au minimum 78 500€ et passer au niveau RZ 500e (381 chevaux et transmission intégrale). Le haut de gamme « sportif », RZ 550e (408 chevaux et transmission intégrale) s’affiche lui 80 500€. Seuls les deux derniers niveaux possèdent de série le volant « magique » et l’entrée de gamme ne peut pas en disposer en option.

Lexus RZ 350e Luxe (224 ch, traction avant) : 61 000 €

Lexus RZ 500e Executive (381 ch, transmission intégrale) : 78 500 €

Lexus RZ 550e F SPORT (408 ch, transmission intégrale) : 80 500 €

Hélas, ces tarifs le rendent quand même assez cher même par rapport à ses rivaux allemands. Le BMW iX3 démarre à 71 950€, mais il offre à ce prix 469 chevaux, 805 km d’autonomie maximale WLTP et des capacités de charge bien meilleures. Démarrant à 71 900€, le Mercedes GLC développe 489 chevaux et revendique 673 km d’autonomie maximale. Bref, le Japonais facture cher sa technologie moins avancée (sauf au niveau de son volant !).