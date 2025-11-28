Le mystère de la nouvelle supercar Toyota reste entier

Après la Toyota 2000 GT de 1967 et la Lexus LFA de 2010, le groupe japonais se prépare à lancer une toute nouvelle voiture de sport d’exception. Voilà ce dont on a la confirmation avec une vidéo officielle diffusée il y a quelques heures par le géant de l’automobile sur les réseaux sociaux : on voit d’abord la 2000 GT, puis une LFA, puis le futur modèle.

La vidéo est intéressante car on y entend aussi la bande sonore de cette future sportive, qui dispose clairement d’un V8 sous le capot. Logique, puisqu’on évoquait depuis plusieurs années la présence d’un V8 biturbo très puissant sous ce long capot. La prochaine Toyota GR GT3 de compétition disposera elle aussi d’un V8.

Et l’électrique, alors ?

Reste à savoir si cette future sportive du groupe Toyota sera aussi 100% électrique. D’après les derniers bruits de couloir, la marque Toyota en proposerait une version à motorisation V8 dans sa gamme GR et la marque Lexus se focaliserait sur une déclinaison dépourvue de motorisation thermique.

On n’arrive toujours pas à savoir s’il y aura bien deux versions techniquement très différentes de cette nouvelle sportive du groupe Toyota qui cohabiteront ensemble sur le marché des autos d’exception.

Rendez-vous le 5 décembre pour tout savoir

La bonne nouvelle, c’est qu’on sera bientôt fixé sur le sujet : Toyota annonce en effet une présentation officielle de cette nouvelle sportive le 5 décembre 2025.