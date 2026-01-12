Elon Musk ment, le Tesla Model Y n’est plus la voiture la plus vendue au monde

Le succès mondial du Tesla Model Y était le symbole de l’arrivée au sommet du jeune constructeur américain après des années où la marque avait lutté pour sa survie. Grâce à une gamme de véhicules particulièrement bien conçus (Model 3 et Model Y) alors que la concurrence ne proposait que des véhicules techniquement moins bon, Tesla a commencé à se rapprocher des deux millions de voitures vendues dans le monde à partir de 2023. Cette année-là, le Model Y est devenu officiellement la voiture la plus vendue de la planète (et chez nous aussi en Europe).

Mais depuis, le contexte s’est considérablement compliqué pour la marque d’Elon Musk. Outre une concurrence désormais bien plus compétitive, l’engagement en politique du patron de la marque et le renouvellement délicat du Model Y (passé à un restylage l’année dernière) ont contribué à faire baisser les ventes. D’après les chiffres officiels de Tesla, la marque a écoulé 1 654 667 voitures neuves dans le monde sur l’ensemble de l’année 2025. C’est une baisse de 8,6 % par rapport aux chiffres de 2024, déjà en recul par rapport au record de 2023.

Le Model Y n’est plus le roi du monde

Elon Musk annonçait pourtant fièrement, sur son réseau social Twitter (X) le 30 décembre dernier, que le SUV était resté la « voiture neuve la plus vendue dans le monde en 2025 ».

Mais les chiffres lui donnent tort : même s’il faudra attendre quelques semaines ou mois de plus pour arriver à connaître dans le détail toutes les données du marché mondial et le nombre de ventes exactes des modèles leaders du marché global, les organismes spécialisés donnent déjà le Tesla Model Y perdant d’après leurs estimations préliminaires.

Le Toyota Rav4 en tête

Focus2Move, qui avait donné ses estimations dès le 5 janvier dernier, plaçait en effet le Toyota Rav4 à la première place du marché automobile mondial en 2025. En se basant alors sur les données des 11 premiers mois de l’année, le SUV japonais arrivait en tête avec une estimation de 1,35 million d’unités écoulées sur l’ensemble de l’année.

La Corolla terminerait seconde d’après la même source, avec environ 1,22 million de véhicules vendus sur cette même année 2025. Le Model Y, lui, n’arriverait que troisième avec 1,21 million d’unités recensées.

Compte tenu de l’écart très faible entre la Corolla et le Model Y dans ces estimations, le SUV américain pourrait passer devant la compacte japonaise à la faveur du comptage final. Mais pas devant le Rav4, qui a pris trop d’avance.

Elon Musk s’était déjà trompé l’année dernière

Il est d’ailleurs intéressant de noter que, d’après les chiffres finals du marché automobile mondial de l’année 2024 de JATO rapportés notamment par RACV, le Toyota Rav4 avait en fait déjà battu le Tesla Model Y cette année-là avec 1,18 million d’exemplaires vendus. Il avait alors devancé l’Américain pour seulement 2 000 ventes seulement !