Le nouveau Kia PV5 Cargo en passe d’intégrer la flotte du groupe de télécom Orange

L’opérateur tricolore se tourne vers le constructeur coréen Kia. Ce dernier vient de lui confier un exemplaire du Pv5 Cargo, fraîchement élu Véhicule Utilitaire International de l’année 2026 (IVOTY) en vue de réaliser une série de tests in situ en vu d’intégrer la flotte du groupe de télécom.

Ce serait une première pour le constructeur coréen et un sacré coup de pouce alors que l’électrification des VUL en flottes se fait de plus en plus pressante.

Confronter les promesses aux réalités terrain

Jusqu’à présent, la marque Kia n’était pas référencée au sein du catalogue d’Orange (environ 15 000 véhicules) que ce soit en VP ou VUL. Ce PV5 Cargo fait donc figure d’éclaireur. « Ce modèle serait le premier, nous l’espérons, d’une grande série », confie-t-on du côté du constructeur.

L’expérimentation, doit durer plusieurs mois, et ne sera pas de tout repos pour le fourgon électrique. Le " PV5 Cargo effectuera un tour de France à travers cinq régions, permettant

ainsi à nos techniciens d’évaluer pleinement le potentiel de ce véhicule " souligne Alexandre Nepveu, Directeur de la gestion des véhicules, Orange.

Le fourgon effectuera un véritable Tour de France à travers cinq régions afin de confronter les promesses catalogue aux exigences et réalités du terrain. Le modèle équipé d’une batterie de 71,2 kWh. L' Autonomie (416 km WLTP), la recharge (10 à 80 % en moins de 30 minutes sur borne rapide) et la capacité du véhicule seront passées au crible.

Un modèle de location longue durée (LLD)

Pour cette phase de test, le véhicule a été spécifiquement aménagé par la société SD Services afin de répondre aux besoins métiers des techniciens d’intervention. Si l’essai s’avère concluant, Orange pourrait finaliser plusieurs commandes fermes, exclusivement via un schéma de Location Longue Durée (LLD). À ce stade, aucun volume n’a été arrêté. " Cela dépendra des résultats de la phase de tests ", précise-t-on du côté du constructeur coréen.

À l’assaut des grands comptes français

Le constructeur coréen ne cache pas ses ambitions sur le segment des entreprises (B2B). Si la confidentialité demeure la règle concernant l’identité des autres clients, Kia confirme que le PV5 Cargo a « d’ores et déjà été commandé par certains grands comptes français » et que des négociations sont en cours avec d’autres acteurs majeurs du CAC 40.

Avec un prix d’appel fixé à 33 500 € HT, le PV5 Cargo mise sur un rapport prestations-prix agressif et une plateforme logicielle moderne pour séduire les gestionnaires de parcs. Pour Nicolas Janin, directeur des Ventes de Kia France, l’enjeu est de "faciliter le travail au quotidien des équipes, tout en assurant leur mobilité décarbonée ". Reste désormais à savoir si l’utilitaire coréen saura convaincre les techniciens d’Orange.