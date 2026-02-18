Rendez-vous jeudi 19 février pour les premières images de l'essai de la Kia Stonic restylée
Apparu en 2017, le Stonic est l'un des plus vieux véhicules présents au catalogue de Kia. Malgré ses bientôt 10 ans de carrière, il s'offre aujourd'hui un second restyling, qui se remarque dès un simple coup d'œil. Venez découvrir les premières images de l'essai dès demain.
Bien installé sur le marché, le Kia Stonic n'a pourtant jamais réussi à s'imposer sur le marché des SUV urbains français comme l'une des références de la catégorie. Toujours dans la liste des outsiders, il bénéficie aujourd'hui d'un restyling profond. L'occasion de le remettre dans le jeu.
Si le premier restylage effectué en 2020 était passé quasi inaperçu, on n'en dira pas de même de celui-ci. Ainsi toute la face avant a été complétement revue. Elle adopte les codes stylistiques des autres modèles de Kia avec notamment une calandre réduite à la portion congrue, des projecteurs particulièrement fins en forme de crochets, mais aussi un bouclier totalement revu. Même tendance à l'arrière avec des feux très fins et un nouveau hayon.
L'habitacle reçoit également son lot de nouveautés avec l'adoption notamment sur finition haute "GT Line" que nous aurons à l'essai d'une double dalle numérique composée de deux écrans de 12,3 pouces.
Pas de changement sous le capot avec au choix deux moteurs de 100 et 115 ch et pour cet essai, nous avons choisi la motorisation la plus puissante de 115 ch couplée à la boîte à double embrayage à 7 rapports, le tout en finition haute.
Nous vous donnons rendez-vous demain pour les premières images de l'essai.
