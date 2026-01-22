Que vaut la Kia EV4 la moins chère avec sa batterie de 58,4 kWh ?

EN BREF Berline compacte Petite batterie : 58 kWh À partir de 38 290 €

Jusqu’à aujourd’hui, la gamme EV, uniquement disponible en 100% électrique, était exclusivement composée de SUV, que ce soit l’EV3, l’EV5, l’EV6 et l’EV9, mais le constructeur coréen propose désormais une berline compacte : l’EV4.

Et pour se faire une place dans un univers des berlines compactes électriques où sont présentes depuis longtemps des marques historiques comme Renault, Peugeot ou Citroën, Kia mise notamment sur un design clivant, en particulier la partie arrière avec une custode à la forme atypique. Une originalité qui passe également par une face avant loin d’être consensuelle avec des projecteurs verticaux très fins repoussés aux extrémités. Clairement, la EV4 ne laisse pas indifférent.

À l’intérieur, on retrouve la nouvelle génération de planche de bord qui se compose de trois écrans : un de 12,3 pouces pour l’instrumentation, le même pour la navigation et, au milieu, un dernier mesurant 5,5 pouces servant à diriger la climatisation. Une bonne idée qui facilite grandement l’ergonomie. Plus besoin d’aller fouiller dans les différents menus de l’écran central, d’autant plus que tout cela est secondé par des commandes physiques. Rien à redire aussi concernant la qualité des matériaux valorisante et les rangements intérieurs très nombreux grâce notamment à une large console centrale bien pratique.

Longue de 4,43 m, cette EV4 est une grande berline compacte, puisqu’elle mesure 17 cm de plus qu’une Volkswagen ID.3 et même 6 cm de mieux qu’une Peugeot 308. Avec de telles mensurations, la berline coréenne possède des aspects pratiques très bien conçus. Ainsi, l’habitabilité arrière est excellente avec un espace aux jambes généreux. Même constat pour le volume de coffre avec 435 litres, ce qui est supérieur à la plupart des autres berlines compactes. Il dispose en plus d’un sous-coffre pour ranger les câbles.

Cette EV4 n’est disponible qu’avec un seul moteur de 204 ch, qui est alimenté par deux batteries avec des capacités de 58,3 kWh et 81,4 kWh, qui lui permettent de revendiquer des autonomies respectives oscillant entre 425 et 625 km. Après un premier essai au volant de la Grande Autonomie, place maintenant à la version à la batterie plus modeste. Les performances sont très peu affectées avec une vitesse de pointe identique de 170 km/h, mais le 0 à 100 km/h s’améliore avec un gain de 0,2 s avec 7,4 ou 7,5 s contre 7,7 et 7,9 s. Une différence qui s’explique par le poids moins important de notre version d’essai d'aujourd'hui : un peu plus de 1 800 kg sur la balance, soit 100 kg de moins que son homologue avec la grosse batterie.

Le changement des deux versions est très proche. Les deux sont des tractions avec un moteur placé à l’avant, comme beaucoup de concurrentes, mais il faut bien reconnaître que l’EV4 est moins dynamique et agile que ses rivales. Les sensations de conduite sont toutefois bonnes, même si le poids de l’auto se fait ressentir dans certaines situations. Elle mise avant tout sur son confort avec un excellent amortissement, qui filtre parfaitement les différentes irrégularités de la route, mais elle profite aussi d’une insonorisation poussée, que ce soient des bruits d’air et de roulement même à 130 km/h.

Le style atypique ne sert pas uniquement à faire parler ou à étonner. Il a également une fonction pour l'efficience, car cette EV4 revendique un CX de 0,23, ce qui lui permet d’afficher des consommations intéressantes, comme nous avons pu le constater durant notre essai, où nous avons enregistré une moyenne de 16,9 kW/100 km, soit une autonomie réelle de 350 km.

Contrairement à beaucoup d’autres modèles électriques de Kia, l’EV4 ne dispose pas d’une architecture 800 volts, mais seulement 400 volts. Il en résulte des puissances de recharge inférieures, notamment en courant continu, avec 108 kW pour cette version et 128 pour le modèle grande autonomie. Notre modèle demande donc 29 min pour passer de 10 à 80%. À domicile, c’est plus standard avec du 11 kW.