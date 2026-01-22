2. La Kia EV4 propose le strict nécessaire dès l'entrée de gamme
La Kia EV 4 avec la batterie de 58 kWh est disponible avec les deux finitions les plus accessibles, à savoir « Air » celle de notre essai, et « Earth », le niveau intermédiaire.
Ainsi, l’entrée de gamme « Air » (à partir de 38 290 €) propose de série le chargeur embarqué 11 kW, la fonction Plug & Charge, le contrôle de la pression de pneumatiques, le radar de stationnement avant et arrière, le régulateur/limiteur de vitesse adaptatif, la reconnaissance des panneaux de signalisation, les jantes alliage 17pouces, les projecteurs LED, la banquette arrière rabattable 60/40, la sellerie tissu, la climatisation automatique bizone, l’ouverture sans clé, le système audio 6 haut-parleurs, les rétroviseurs extérieurs électriques et chauffants, la navigation Europe et la comptabilité AppleCarPlay et Androïd auto.
Le niveau intermédiaire « Earth » (à partir de 40 590 €) ajoute les jantes alliage 19 pouces, la peinture nacrée, les vitres arrière surteintées, la sellerie mixte tissu, les quatre vitres électriques, le hayon automatique mains-libres, les quatre sièges et le volant chauffants et la recharge du téléphone par induction.
Equipements et options
Version : 58.3 KWH 204 CH AUTONOMIE STANDARD AIR
Equipements de sécurité
Contrôle de traction (TCS)
Limiteur de vitesse
ABS avec répartiteur électronique de freinage (EBD)
Verrouillage automatique des portes asservi à la vitesse
Système de fixation ISOFIX sur sièges AR latéraux
Contrôle de la pression des pneumatiques (TPMS) avec affichage de la pression par pneumatique
Assistance active à la conduite sur autoroute (HDA)
Aide au démarrage en côte (HAC)
Airbags frontaux, latéraux et central AV
Feux AR à LED avec signature "Star Map"
Assistance active à la conduite dans les embouteillages
Accès et démarrage sans clé (Smart Key)
Equipements de confort
Direction assistée
Lunette AR dégivrante
Porte-gobelets AV
Témoin de non-bouclage des ceintures AV et AR
Climatisation automatique bi-zone
Allumage automatique des projecteurs en fonction de la luminosité
Poches aumônières au dos des sièges AV
Système de fixation ISOFIX sur sièges AR latéraux
Programmation de la recharge et de la température de l'habitacle
Frein de parking électrique (EPB) avec fonction Autohold
Géolocalisation des bornes de recharge via la navigation embarquée et les services connectés Kia
Système de navigation avec cartographie Europe et services connectés Kia Connect Live offerts
Système audio 6 HP
Rétroviseurs extérieurs électriques, chauffants et rabattables électriquement
Connectique USB-C au dos des sièges conducteur et passager AV
Rétroviseurs extérieurs peints en couleur carrosserie
Banquette AR 3 places rabattable 40/60
Porte-gobelets sur l'accoudoir central pour le second rang
Volant multifonctions à 2 branches habillé de matière synthétique
Volant à réglage téléscopique manuel
Système de téléphonie mains-libres Bluetooth avec reconnaissance vocale et fonction streaming audio
Régulateur de vitesse adaptatif avec fonction Stop & Go (SCC2) couplé au système de
Insert vert sur le dossier des sièges
Console centrale flottante avec accoudoir
Triple écran panoramique, intégrant un combiné d'instrumentation « Supervision » de 12,3,
Lève-vitres électriques, séquentiels et anti-pincements à l'AV (conducteur uniquement)
Sièges AV réglables en hauteur
Esthétique / Carrosserie
Sellerie tissu
Peinture opaque
Jantes en alliage 17"
Autres équipements
Capteur de pluie
Kit de réparation anti-crevaison
Prise 12 V sur la console centrale
Contrôle électronique de la trajectoire (ESC)
Désembuage automatique du pare-brise
Boîte de vitesses mono rapport à réducteur
Plancher de coffre à double niveau
Eclairage intérieur à LED
Câble de recharge type 2 (T2-T2) 32A
Appuis-tête AV et AR réglables en hauteur et en inclinaison (à l'AV uniquement)
Chargeur embarqué triphasé de 11 kW
Reconnaissance des panneaux de limitation avec régulation de vitesse (ISLA)
Système de freinage multi collision (MCB)
Pare-soleil avec miroir de courtoisie illuminé (conducteur et passager)
Services télématiques Kia Connect offerts pendant 7 ans
Poignées de portes affleurantes couleur carrosserie manuelles
Aide au maintien dans la file (LKA)
Câble de recharge pour prise domestique 230V
Fonction "Plug & Charge"
Planificateur intelligent d'itinéraire
Carte Kia Charge (accès gratuit au service de recharge et à l'application)
Système de freinage d'urgence autonome avec détection des piétons et des cyclistes (FCA 1.5)
Projecteurs AV et AR à LED
Caméra de détection de vigilance du conducteur (ICC)
Palettes de modulation de la puissance de freinage régénératif
Verrouillage de sécurité enfant manuel
Elargisseurs d'aile en matière recyclée brute
Fonctionnalité de mise à jour à distance "Over-the-Air" avec 2 mises à jour gratuites incluses
Système de préchauffage de l'habitacle
Prise Combo 2 (CCS) pour de la recharge rapide
Sélecteur de mode de conduite (Normal, Eco, Sport, My Drive, Snow)
Système de freinage à récupération d'énergie avec fonction "i-Pedal 3.0"
Système de pré-conditionnement de la batterie
Caméra de recul avec lignes de guidage dynamiques (RVM)
Radars de parking AV, AR et latéraux (PDW)
Moulures de bas de porte non peintes
Pare-chocs AV couleur carrosserie avec partie inférieure en noir et inserts verticaux
Buses de ventilation pour la deuxième rangée
Commandes vocales pour Assistant IA Kia
Insert noir type "Targa" sur le montant C
Projecteurs AV verticaux à LED avec signature "Star Map"
Appuie-tête en tissu
Connectique USB-C à l'AV de la console centrale
Solution de recharge pour prise domestique "Mobility Dock"
Service de recharge publique Kia Charge pour accéder à près d'un million de points de recharge
Options disponibles
-
Pompe à chaleur et recharge bi-directionnelle:
1550 €
-
Peinture métallisée Peinture métallisée:
800 €
-
Peinture nacrée Peinture nacrée:
900 €
Photos (28)
Sommaire
Déposer un commentaire
Alerte de modération
Les données que vous renseignez dans ce formulaire sont traitées par GROUPE LA CENTRALE en qualité de responsable de traitement.
Les données obligatoires sont celles signalées par un astérisque dans ce formulaire.
Ces données sont utilisées à des fins de :
Vous disposez d’un droit d’accès, de rectification, d’effacement de ces données, d’un droit de limitation du traitement, d’un droit d’opposition, du droit à la portabilité de vos données et du droit d’introduite une réclamation auprès d’une autorité de contrôle (en France, la CNIL).
Pour en savoir plus sur le traitement de vos données : Politique de confidentialité
Alerte de modération