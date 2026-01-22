Votre navigateur ne supporte pas le code JavaScript.
Que vaut la Kia EV4 la moins chère avec sa batterie de 58,4 kWh ?

Olivier Pagès

2. La Kia EV4 propose le strict nécessaire dès l'entrée de gamme

 

Que vaut la Kia EV4 la moins chère avec sa batterie de 58,4 kWh ?

La Kia EV 4 avec la batterie de 58 kWh est disponible avec les deux finitions les plus accessibles, à savoir « Air » celle de notre essai, et « Earth », le niveau intermédiaire.

Ainsi, l’entrée de gamme « Air » (à partir de 38 290 €) propose de série le chargeur embarqué 11 kW, la fonction Plug & Charge, le contrôle de la pression de pneumatiques, le radar de stationnement avant et arrière, le régulateur/limiteur de vitesse adaptatif, la reconnaissance des panneaux de signalisation, les jantes alliage 17pouces,  les projecteurs LED, la banquette arrière rabattable 60/40, la sellerie tissu, la climatisation automatique bizone, l’ouverture sans clé, le système audio 6 haut-parleurs, les rétroviseurs extérieurs électriques et chauffants, la navigation Europe et la comptabilité AppleCarPlay et Androïd auto.

Le niveau intermédiaire « Earth » (à partir de 40 590 €) ajoute les jantes alliage 19 pouces, la peinture nacrée, les vitres arrière surteintées, la sellerie mixte tissu, les quatre vitres électriques, le hayon automatique mains-libres, les quatre sièges et le volant chauffants et la recharge du téléphone par induction.

Equipements et options

Version : 58.3 KWH 204 CH AUTONOMIE STANDARD AIR

Equipements de sécurité

  • Contrôle de traction (TCS)

  • Limiteur de vitesse

  • ABS avec répartiteur électronique de freinage (EBD)

  • Verrouillage automatique des portes asservi à la vitesse

  • Système de fixation ISOFIX sur sièges AR latéraux

  • Contrôle de la pression des pneumatiques (TPMS) avec affichage de la pression par pneumatique

  • Assistance active à la conduite sur autoroute (HDA)

  • Aide au démarrage en côte (HAC)

  • Airbags frontaux, latéraux et central AV

  • Feux AR à LED avec signature &quot;Star Map&quot;

  • Assistance active à la conduite dans les embouteillages

  • Accès et démarrage sans clé (Smart Key)

Equipements de confort

  • Direction assistée

  • Lunette AR dégivrante

  • Porte-gobelets AV

  • Témoin de non-bouclage des ceintures AV et AR

  • Climatisation automatique bi-zone

  • Allumage automatique des projecteurs en fonction de la luminosité

  • Poches aumônières au dos des sièges AV

  • Système de fixation ISOFIX sur sièges AR latéraux

  • Programmation de la recharge et de la température de l&#039;habitacle

  • Frein de parking électrique (EPB) avec fonction Autohold

  • Géolocalisation des bornes de recharge via la navigation embarquée et les services connectés Kia

  • Système de navigation avec cartographie Europe et services connectés Kia Connect Live offerts

  • Système audio 6 HP

  • Rétroviseurs extérieurs électriques, chauffants et rabattables électriquement

  • Connectique USB-C au dos des sièges conducteur et passager AV

  • Rétroviseurs extérieurs peints en couleur carrosserie

  • Banquette AR 3 places rabattable 40/60

  • Porte-gobelets sur l&#039;accoudoir central pour le second rang

  • Volant multifonctions à 2 branches habillé de matière synthétique

  • Volant à réglage téléscopique manuel

  • Système de téléphonie mains-libres Bluetooth avec reconnaissance vocale et fonction streaming audio

  • Régulateur de vitesse adaptatif avec fonction Stop &amp; Go (SCC2) couplé au système de

  • Insert vert sur le dossier des sièges

  • Console centrale flottante avec accoudoir

  • Triple écran panoramique, intégrant un combiné d&#039;instrumentation « Supervision » de 12,3,

  • Lève-vitres électriques, séquentiels et anti-pincements à l&#039;AV (conducteur uniquement)

  • Sièges AV réglables en hauteur

Esthétique / Carrosserie

  • Sellerie tissu

  • Peinture opaque

  • Jantes en alliage 17&quot;

Autres équipements

  • Capteur de pluie

  • Kit de réparation anti-crevaison

  • Prise 12 V sur la console centrale

  • Contrôle électronique de la trajectoire (ESC)

  • Désembuage automatique du pare-brise

  • Boîte de vitesses mono rapport à réducteur

  • Plancher de coffre à double niveau

  • Eclairage intérieur à LED

  • Câble de recharge type 2 (T2-T2) 32A

  • Appuis-tête AV et AR réglables en hauteur et en inclinaison (à l&#039;AV uniquement)

  • Chargeur embarqué triphasé de 11 kW

  • Reconnaissance des panneaux de limitation avec régulation de vitesse (ISLA)

  • Système de freinage multi collision (MCB)

  • Pare-soleil avec miroir de courtoisie illuminé (conducteur et passager)

  • Services télématiques Kia Connect offerts pendant 7 ans

  • Poignées de portes affleurantes couleur carrosserie manuelles

  • Aide au maintien dans la file (LKA)

  • Câble de recharge pour prise domestique 230V

  • Fonction &quot;Plug &amp; Charge&quot;

  • Planificateur intelligent d&#039;itinéraire

  • Carte Kia Charge (accès gratuit au service de recharge et à l&#039;application)

  • Système de freinage d&#039;urgence autonome avec détection des piétons et des cyclistes (FCA 1.5)

  • Projecteurs AV et AR à LED

  • Caméra de détection de vigilance du conducteur (ICC)

  • Palettes de modulation de la puissance de freinage régénératif

  • Verrouillage de sécurité enfant manuel

  • Elargisseurs d&#039;aile en matière recyclée brute

  • Fonctionnalité de mise à jour à distance &quot;Over-the-Air&quot; avec 2 mises à jour gratuites incluses

  • Système de préchauffage de l&#039;habitacle

  • Prise Combo 2 (CCS) pour de la recharge rapide

  • Sélecteur de mode de conduite (Normal, Eco, Sport, My Drive, Snow)

  • Système de freinage à récupération d&#039;énergie avec fonction &quot;i-Pedal 3.0&quot;

  • Système de pré-conditionnement de la batterie

  • Caméra de recul avec lignes de guidage dynamiques (RVM)

  • Radars de parking AV, AR et latéraux (PDW)

  • Moulures de bas de porte non peintes

  • Pare-chocs AV couleur carrosserie avec partie inférieure en noir et inserts verticaux

  • Buses de ventilation pour la deuxième rangée

  • Commandes vocales pour Assistant IA Kia

  • Insert noir type &quot;Targa&quot; sur le montant C

  • Projecteurs AV verticaux à LED avec signature &quot;Star Map&quot;

  • Appuie-tête en tissu

  • Connectique USB-C à l&#039;AV de la console centrale

  • Solution de recharge pour prise domestique &quot;Mobility Dock&quot;

  • Service de recharge publique Kia Charge pour accéder à près d&#039;un million de points de recharge

Options disponibles

  • Pompe à chaleur et recharge bi-directionnelle

     : 

    1550 €

  • Peinture métallisée Peinture métallisée

     : 

    800 €

  • Peinture nacrée Peinture nacrée

     : 

    900 €

