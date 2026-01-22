La Kia EV 4 avec la batterie de 58 kWh est disponible avec les deux finitions les plus accessibles, à savoir « Air » celle de notre essai, et « Earth », le niveau intermédiaire.

Ainsi, l’entrée de gamme « Air » (à partir de 38 290 €) propose de série le chargeur embarqué 11 kW, la fonction Plug & Charge, le contrôle de la pression de pneumatiques, le radar de stationnement avant et arrière, le régulateur/limiteur de vitesse adaptatif, la reconnaissance des panneaux de signalisation, les jantes alliage 17pouces, les projecteurs LED, la banquette arrière rabattable 60/40, la sellerie tissu, la climatisation automatique bizone, l’ouverture sans clé, le système audio 6 haut-parleurs, les rétroviseurs extérieurs électriques et chauffants, la navigation Europe et la comptabilité AppleCarPlay et Androïd auto.

Le niveau intermédiaire « Earth » (à partir de 40 590 €) ajoute les jantes alliage 19 pouces, la peinture nacrée, les vitres arrière surteintées, la sellerie mixte tissu, les quatre vitres électriques, le hayon automatique mains-libres, les quatre sièges et le volant chauffants et la recharge du téléphone par induction.