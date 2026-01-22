Dans le groupe Volkswagen, les grands gagnants ne sont plus les belles marques d’antan

Ce n’est peut-être plus dans les anciennes marmites du premium que l’on fait les meilleures recettes. Ainsi, depuis des lustres, dans le groupe Volkswagen, on comptait sur Porsche et Audi pour renflouer la maison et rattraper les marques moins rentables.

C’est terminé. Porsche a fini l’année en PLS, en affichant une baisse de ses ventes de 10 points. Chez Audi, la chute est moins lourde mais elle est bien réelle et affiche -3 %. Mais qui va dorénavant remplir les caisses de Wolfsburg si les stars dont défection ? La marque Volkswagen ? Pas vraiment, elle recule de 1,4 %. Mais dans cette sale période, ou les ventes américaines sont en berne et les Chinoises aussi, quelles bonnes fées permettent au groupe d’afficher des résultats stables ? Ce sont des fées Tchèques et espagnoles qui semblent donner des leçons à leurs copines allemandes.

Le carton européen

Car du côté de Cupra et Skoda, on n’a jamais affiché de telles performances. L’Ibère a vu carrément ses ventes exploser de 32,5 %, et vient de fêter sa millionième auto fabriquée. Le million, Skoda l’a atteint en une seule année et, en 2025 l’a dépassé et s’est offert une hausse de 12,8 %. Le Tchèque n’a jamais fait aussi bien depuis le Covid et Cupra a carrément signé un record historique.

Mais qu’est ce qui a bien pu se passer pour que ses marques, plutôt jeune pour Cupra née en 2018, et entrée dans le groupe VW en 1990 seulement côté Skoda, soient aujourd’hui capables de regarder de haut leurs vieux cousins du même groupe ? Même s’il faut raison garder, car la marge dégagée par une Porsche 911 n’est pas exactement celle d’une Skoda Fabia.

En fait, les deux gamines du groupe VW ont réussi à éviter deux écueils dans lesquels les anciennes marques sont tombées. Et dans le cas de Cupra, c’est justement sa jeunesse qui lui a permit de ne pas tomber dans le piège américain et chinois, des marchés malmenés ces temps-ci. Cupra envisageait un débarquement aux US. C’était inscrit dans sa feuille de route. La marque a renoncé à temps, avant les sanctions douanières. Quant à la Chine, elle y est bel et bien présente, puisque son SUV Tavascan y est fabriqué, mais pas vendu.

La Chine, Skoda s’y est déployé et ses ventes ont fortement baissé là-bas. Mais quand on ne mise pas tout sur un même marché, on tombe de moins en haut. Car le truc du Tchèque en plus de l’Inde, c’est l’Europe. Un marché où il est en super forme, car il en connaît les goûts et les usages, y compris en termes de voitures électriques. Résultat ; son Elroq cartonne et son Enyaq aussi. La marque a doublé ses ventes de VE qui ont atteint 174 900 unités. Qui dit mieux chez VW ? Pas Cupra mais tout de même. Sa Born s’est écoulée à 43 700 unités, alors que le Tavascan a trouvé 36 000 exemplaires preneurs.

Skoda « das auto » ?

Mais pourquoi ses marques, pourtant pas les moins chères du continent passent-elles devant les autres, notamment en Allemagne ? Car toutes deux ont compris que les temps ont changé. Cupra, contrairement à Audi s’est aperçu qu’il y avait de la place, sur un marché premium, pour des autos m’as-tu vu et non pas tristes comme la pluie, un peu sportives, et non pas simplement destinées aux déplacements.

Du côté de Skoda, on travaille depuis longtemps cette image qui lui permet aujourd’hui d’avoir la réputation que Volkswagen a eue pendant des décennies : celle d’une auto à la réputation de fiabilité, de sérieux, de juste prix et d’habilité maximum. Réelle ou fantasmée, cette image s’est imprégnée dans la tête des clients. Alors que VW a tendance à s’envoler vers les sphères du trop haut de gamme, « das auto », comme le clamait, en toute simplicité, une pub pour la Golf, c’est peut-être aujourd’hui une Skoda.