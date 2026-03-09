En plus d’une montée brutale des tarifs à la pompe, cette hausse pourrait durer dans le temps. Voilà une donnée qui a de quoi faire réfléchir et donner l’envie de passer au tout électrique. Cela tombe bien, les modèles proposés par les constructeurs sont de moins élitistes et les prochaines Journées Portes Ouvertes (du 13 au 16 mars) mettent en avant des promotions intéressantes.

S’offrir une voiture électrique pour moins de 15 000 € n’est pas évident. Mais une auto sort du lot, la Citroën ë-C3. Grâce à une remise et la prime CEE allant jusqu’à 5 700 €, la citadine peut vous appartenir pour 13 990 € ! C’est clairement la meilleure offre du segment. À ce prix, l’autonomie n’a rien d’extraordinaire (204 km homologués) et l’équipement est assez limité, mais pour une seconde ou troisième voiture destinée à des déplacements urbains et quotidiens, cela suffit amplement. Elle est aussi proposée en location à 119 €/mois, à condition de débourser un premier loyer de 7 300 €.

La Renault Twingo, future star

Nous ne l’avons pas encore essayée et elle ne sera livrée qu’à partir du printemps, mais sa bouille a de quoi séduire. Il faut dire qu’en reprenant les codes de la première génération de Twingo, Renault joue sur la fibre nostalgique. Ce n’est pas tout puisque le constructeur annonce un prix de départ de 15 350 €, grâce au coup de pouce CEE de 5 740 €. Un tarif qui a de quoi faire réfléchir, d’autant qu’elle est donnée pour une autonomie de 261 km.

Bien sûr, il existe un peu plus cher, mais c’est moins bien. La Dacia Spring est vendue à partir de 16 520 € dans sa version de base Essential 70, dont l’autonomie est annoncée à 221 km. La Leapmotor T03 est affichée un peu plus cher (16 900 €), mais peut aller plus loin : 265 km.

Quitte à dépasser la barre fatidique des 15 000 €, autant se diriger vers la Fiat Grande Panda proposée à 17 600 € jusqu’au 31 mars. C’est bien plus cher que sa cousine ë-C3, mais sa batterie de 44 kWh lui permet de parcourir 320 km. Dans le cadre d’une utilisation périurbaine, il est peut-être plus judicieux de dépenser un peu plus…