Personne n’était prêt à voir cette Renault 21 finir ainsi

Garder une voiture de collection le plus proche possible de l’origine est la passion de nombreux amateurs dans l’univers des anciennes. Dans le cas de ce break, son aspect pratique a été poussé au maximum plusieurs décennies après sa commercialisation en devenant un pick-up aux missions très spécifiques.

Les clichés réalisés et partagés sur le réseau social Instagram par carsrob dévoilent une Renault 21 Nevada phase 2 dans une configuration surprenante. Si la déménageuse s’affiche habituellement en simple break, la voiture visible sur ces photos devient un pick-up pour déplacer entre autres des dromadaires. Une fin de vie étonnante en Mauritanie pour la Française emblématique de la fin des années 80.

Un moteur increvable

Sous son capot, cette Renault 21 Nevada abrite un bloc Turbo D 2,1l de 88 chevaux pour 188 Nm de couple. Ce moteur diesel robuste permet à de nombreux exemplaires de parcourir entre 500 000 et 800 000 kilomètres pour le plus grand plaisir des gros rouleurs ne souhaitant pas se séparer de leur voiture.