Après la berline CLA et sa déclinaison « Shooting Brake », Mercedes vient de lancer le second modèle basé sur sa nouvelle architecture MMA : c’est le GLB, seconde mouture du SUV compact permettant toujours d’embarquer jusqu’à sept occupants.

Ce Glb de seconde génération doit prochainement s’équiper de motorisations essence à hybridation légère mais dans un premier temps, il impose une motorisation 100% électrique. Et en plus des batteries de 85 kWh de la version 250+ présentée il y a quelques jours, le voilà dans sa variante GLB 200 avec une batterie de 58 kWh sous le plancher.

430 km d’autonomie WLTP seulement…

Au lieu des 632 km d’autonomie maximale WLTP annoncés sur le GLB 250+, le GLB 200 se contente de 430 km d'après le configurateur en ligne et très probablement beaucoup moins dans la vraie vie sur l’autoroute à 130 km/h.

Sa puissance maximale de charge baisse aussi à 200 kW au lieu de 320 kW pour le GLB à batteries de 85 kWh mais il passe tout de même de 10 à 80% en 20 minutes. Côté performances, Mercedes annonce 224 chevaux en puissance maximale et le 0 à 100 km/h en 8,2 secondes.

…Mais un prix nettement plus bas en France !

La bonne nouvelle, c’est que son prix de base descend à 46 950€ ce qui le place dans la zone du bonus écologique français (la prime CEE renforcée réservée aux véhicules électriques de conception européenne coûtant moins de 47 000€).

La CLA 200 Shooting Brake est plus chère

A noter que la Mercedes CLA Shooting Brake récupère aussi ces batteries de 58 kWh, mais à un prix de base plus élevé que celui du GLB 200 : 49 450€, ce qui l’exclut théoriquement du bonus écologique même si Mercedes France pourra probablement faire un geste commercial dans certains cas. Grâce à son aérodynamisme bien meilleur, la CLA 200 Shooting Brake revendique une autonomie maximale WLTP de 525 km.