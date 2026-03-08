Plus d'originalité pour la citadine du Lion ! Peugeot va profiter du renouvellement de sa 208 pour la transformer totalement

Le concept-car Peugeot Polygon présenté l’an dernier donne des indications sur ce que sera la génération « 3 » de la Peugeot E-208. Cependant ce modèle d’exception n’est pas la future 208, mais une vue d’artiste chargée de nous faire rêver. Pour le passage en grande série, de nombreux éléments de cette étude passeront à la trappe.

Pour la nouvelle Peugeot 208 de grande série, on oubliera donc les portes à ouverture papillon du concept-car, tout comme le mobilier résolument moderne de l’habitacle est difficilement transposable dans la réalité. Cela ne veut pas dire que Peugeot veut faire de sa future 208 une citadine fade, au contraire, la marque va partir d’une base technique nouvelle pour totalement transformer sa citadine enfin de bien marquer les esprits.

Nouvelle plateforme, nouveau design

Elle se nomme STLA Small. Derrière ce nom se cache la nouvelle plateforme prévue en priorité pour les modèles 100 % électriques. Elle va servir aux futures citadines du groupe Stellantis et devrait également, et c’est nouveau, servir à certaines compactes du groupe, car elle est moins onéreuse à produire que la STLA Medium des Peugeot 308 et 3008. Avec elle, Peugeot veut faire des économies d’échelle et disposer d’une plateforme conçue en priorité pour l’électrification. Il veut également profiter de cette nouvelle plateforme pour changer le style de sa 208. Ainsi, la future Peugeot 208 troisième du nom va reprendre certains éléments de style du Peugeot Polygon. Rappelons que la marque avait fait de même avec la première génération de Peugeot 308 qui avait inauguré la plateforme EMP2.

Une face avant, d’inspiration Polygon

Il est désormais certain que la face avant du concept-car ornera le modèle de série. Il n’y a pas de véritable calandre, mais trois bandeaux lumineux qui courent sur toute la largeur du véhicule, ceinturant un logo qui sera quant à lui rétroéclairé. Sous ce regard lumineux, une surface légèrement oblique qui accueillera la plaque d’immatriculation puis en dessous, une large prise d’air faite de mini-trous, dont certains seront occultés pour former le numéro 208. De chaque côté, de grandes prises d’air verticales achèveront d’apporter un maximum de ventilation au compartiment moteur.

Quelques clins d’œil au « Sacré Numéro », la 205 !

Les flancs seront sculptés et au-dessous de la ceinture de caisse, une ligne horizontale partira du capot jusqu’à l’aile arrière pour donner un épaulement marqué et ainsi renforcer l’aspect robuste et musclé du modèle. La poupe du véhicule se teintera de petites références à la Peugeot 205 (1983-1998), dont des décorations en forme de gélule sur le montant de custode, dans lesquelles on pourrait trouver le nom du véhicule. Pour rappeler la 205 qui a fait tant de bien à la marque, on trouvera aussi un large bandeau (il sera lumineux sur la nouvelle 208) dans lequel sera inscrit le nom de la marque, ce bandeau reliera les feux entre eux.

Un peu plus d’espace à bord

La future Peugeot 208 sera toujours une citadine cinq portes, dotée d’ouvrants « traditionnels ». En raison de l’allongement de l’empattement de quelques centimètres par rapport au modèle actuel, l’espace dévolu aux places arrière devrait être un peu plus important qu’aujourd’hui. La capacité du chargement du coffre devrait elle aussi progresser. L’auto devrait mesurer un peu moins de 4,10 m de long et être proche de la Renault Clio 6 (4,12 m de long) qui restera sa grande rivale pour les prochaines années.

Le volant « Hypersquare » arrive !

Impossible de savoir aujourd’hui comment sera traité l’habitacle de cette future 208. Et il ne faut pas se fier à ce que l’on a découvert à bord du concept-car Polygon pour se faire une idée précise de ce que sera le mobilier intérieur de la nouvelle génération. Une seule chose est sûre, Peugeot va mettre en place son volant original de forme oblongue qui se nomme « Hypersquare ». Après le i-Cockpit (un petit volant associé à une instrumentation haute) qui a fait tant parler de lui et qui a été inauguré par la 208 de première génération, la marque au lion innove encore avec ce volant Hypersquare très original qui pourrait en rebuter certains. C’est pourquoi Peugeot pourrait le proposer en option et sur les finitions haut de gamme, laissant un volant traditionnel (de petite taille toutefois) pour l’entrée de gamme.

Une liaison électrique pour la direction

Le volant Hypersquare en raison de sa forme intrigue, mais il peut aussi perturber voire inquiéter, d’autant plus qu’il sera associé à une direction « by wire », c’est-à-dire sans liaison mécanique (colonne de direction) entre le volant et les roues. Afin d’éviter tout problème de fiabilité, Peugeot va installer deux systèmes électriques afin d’assurer que le volant actionne toujours les roues en cas de défaillance de l’un des deux systèmes. La direction « by wire » de la Peugeot 208 outre son volant peu commun a comme avantage de disposer d’un rapport de démultiplication divisé par trois, ce qui facilite les manœuvres à basse vitesse, puisqu’il suffit d’incliner le volant pour réussir à braquer les roues de manière idéale pour faire un créneau. Un demi-tour de volant, et la voiture peut tourner sur elle-même (c’était le cas avec le concept-car Polygon). Sur la route à une allure plus élevée, la direction se raffermit pour que l’on obtienne une sensation équivalente à celle d’une direction normale.

Un équipement au top pour la future Peugeot

En plus de l’Hypersquare, la future Peugeot 208 devrait revoir sa dotation en équipement à la hausse. L’actuelle Peugeot 208 est très bien équipée, mais la nouvelle va progresser encore en remettant au goût du jour toutes ses aides à la conduite et en les multipliant. Un autre point que Peugeot va revoir, c’est l’équipement multimédia. Face à une Renault Clio 6 qui propose le système Google Assistant embarqué doté d’une bonne ergonomie, d’applications multiples et de mises à jour régulières, l’actuel système d’infodivertissement de la Peugeot 208 fait triste mine. C’est sur ce point-là que va se concentrer Peugeot pour faire de la future 208 une vraie « voiture à vivre » avec des commandes numériques fluides et une connexion « aux petits oignons ».

Quid de la motorisation ?

Pour le moment la marque au lion garde le plus grand secret sur la partie technique de son prochain véhicule. Hormis l’Hypersquare, rien n’est dit sur les futures motorisations de la 208. On sait simplement qu’elle sera électrique, une E-208 finalement. Mais alors que la plateforme STLA Small était conçue en priorité pour les véhicules 100 % électriques, Peugeot s’est décidée à revoir sa copie pour qu’elle puisse accueillir des motorisations thermiques micro-hybrides basées sur le bloc 1.2 MHEV. On devrait donc retrouver des motorisations électriques de 95 ch pour la version d’entrée de gamme (qui pourrait être disponible à partir de 25 000 €) jusqu’à 200 ch pour le haut de gamme. Ceci, avant l’arrivée d’une nouvelle GTi sur cette base STLA Small qui afficherait au moins 280 ch. Ces électromoteurs seront associés à une batterie LFP (37 kWh) pour l’entrée de gamme (300 km d’autonomie) ou NMC pour les finitions supérieures (jusqu’à 82 kWh et 500 km d’autonomie). Pour les blocs thermiques, ce sera sans doute des motorisations micro-hybrides de 110 et 145 ch.

Pourquoi ne pas doubler l’offre de 208 ?

Comme la décision d’accueillir sous le capot moteur des véhicules reprenant la plateforme STLA Small des motorisations micro-hybrides est assez récente, il n’est pas sûr que dans un premier temps, la nouvelle 208 puisse accueillir ces moteurs à explosion. C’est pourquoi alors que la nouvelle 208 est prévue pour une commercialisation en 2027, la marque de Sochaux pourrait continuer à produire la Peugeot 208 actuelle pendant quelques mois voire quelques années, le temps que la Peugeot 208 « 3 » soit prête à recevoir des motorisations thermiques. Le Lion pourrait alors mettre en avant l’originalité de sa nouvelle 208 dotée d’équipements high-tech, tout en continuant à vendre son modèle actuel, quitte à lui offrir un restylage plus ou moins profond pour la suite de sa carrière. Cela aurait l’avantage de laisser vivre la Peugeot E-208 GTi qui va être lancée au second semestre 2026, avant qu’elle ne soit remplacée par une nouvelle génération de E-208 GTi. Selon nos estimations, cette GTi sur base technique CMP pourrait ccontinuer à se vendre jusqu’en 2029.

Une concurrence toujours plus rude

Pour faire face à une nouvelle génération de citadines, qu’elles soient électriques ou thermiques et électriques, Peugeot ne peut se permettre de rester là sans rien faire. D’autant que sa Peugeot 208 a connu une année 2025 difficile, affichant un volume de vente bien moins important que sa rivale Renault Clio 5 (73 000 unités contre 100 000 unités pour la Clio, en France l’an dernier), alors que les deux autos étaient très proches en 2023 et 2024. De plus, la nouvelle Clio 6 est désormais là et pourrait faire encore plus d’ombre à l’actuelle 208. Le lancement de la nouvelle Volkswagen ID.Polo fait aussi peur à la marque au lion, tandis que l’arrivée de la future Twingo E-Tech et ses déclinaisons chez Nissan et peut-être chez Mitsubishi, même s’il s’agit de mini-citadines électriques, pourraient aussi faire du mal à Peugeot, qui n’a plus d’auto aussi petite dans sa gamme. Mais à ce propos, il existe depuis peu une possibilité pour Peugeot d’utiliser les batteries, motorisations et logiciels de chez Leapmotor afin de réduire les coûts de développement et de production pour de futures autos. Ce qui pourrait permettre à Peugeot de se doter, à moindre coût, d’une nouvelle Peugeot 108 entièrement électrique. Quoi qu’il en soit, pour la nouvelle Peugeot E-208, il semble qu’il est trop tard pour intégrer la technologie Leapmotor, car l’auto devrait être présentée sous la forme d’un show-car au prochain Mondial de l’auto à Paris en octobre pour un lancement commercial dans les premiers mois de 2027.

Bilan Avec la nouvelle Peugeot 208, que celle-ci soit uniquement dotée de motorisations électriques (E-208) ou déclinée avec des moteurs thermiques électrifiés (208), Peugeot entend bien faire l’actualité dans les prochains mois. Plus moderne et plus spacieuse, dotée d’un design original, la nouvelle Peugeot 208 devrait apporter un vent de fraîcheur à la marque sochalienne qui en a bien besoin. La nouvelle 208 pourrait bien devenir un « sacré numéro », à l’image de la 205 qui a relancé Peugeot dans les années 80.

La future Peugeot 208 en dix points

Citadine cinq portes, cinq places

Présentation (show-car) au Mondial de l’auto en octobre 2026 et commercialisation en 2027

Plateforme STLA Small de chez Stellantis

Design : inspiration concept-car Polygon.

Longueur : moins de 4,10 m

Production à Saragosse en Espagne

Motorisations électriques (E-208) : de 95 à 200 ch (puis 280 ch ou plus pour une future GTi) avec batteries LFP de 37 kWh et NMC jusqu’à 82 kWh

Autonomie : de 300 à 600 km

Motorisations thermiques micro-hybrides (au lancement ou plus tard) : 110 et 145 ch

Tarif : à partir de 25 000 € en électrique*

*Estimation