C’était un énorme saut dans l’inconnu. Ce week-end, les 22 pilotes du championnat du monde de Formule 1 se mesuraient enfin les uns aux autres après des séances d’essai riches en enseignements surprenants sur les voitures de cette fameuse nouvelle réglementation technique, désormais plus fortement électrifiées.

On disait les Mercedes favorites et même si on a une nouvelle fois cru que Ferrari pouvait créer la surprise au vu des performances solides de la marque lors des derniers jours de tests à Bahreïn, les flèches d’argent allemandes semblent effectivement en position de dominer la saison 2026 du championnat. A Melbourne, lors du premier grand prix de la saison, elles ont écrasé les qualifications en repoussant les meilleurs des autres à près de huit dixièmes.

Les Ferrari sont meilleures au départ

Comme on avait pu le voir lors des tests de Bahreïn, ce sont en revanche les Ferrari qui parviennent à s’envoler le mieux sur la grille de départ. Cet avantage des autos de la Scuderia a permis de conserver un peu de suspense au Grand Prix de Melbourne, puisque ce meilleur élan a permis à Charles Leclerc de dépasser la Mercedes de George Russell au premier virage. Hélas, une meilleure stratégie lors d’une période de neutralisation permettra aux deux Mercedes de reprendre l’avantage facilement puis d’être totalement intouchables.

Derrière George Russell et Kimi Antonelli, les deux Ferrari sont les meilleures des autres. Charles Leclerc termine sur le podium devant Lewis Hamilton, qui semble regagner en compétitivité cette saison. Il faut dire que Max Verstappen a dû remonter de la fin de grille à cause d’un accident lors de la première phase des qualifications, envoyé dans le mur par un blocage des roues arrière. Isack Hadjar, son jeune coéquipier français, réalisait un très beau week-end pour sa première course chez Red Bull avant de devoir abandonner sur casse moteur. Le champion du monde en titre Lando Norris termine cinquième après une bataille finale contre Max Verstappen en pleine remontée. Son coéquipier Oscar Piastri s’est malencontreusement crashé dans le tour de mise en grille !

Audi s’en sort bien, Alpine déçoit

Derrière, notons la jolie performance du rookie Arvin Linblad chez Racing Bulls qui termine huitième et marque des points sur sa toute première course de Formule 1. Audi marque aussi des points dès sa première course grâce à la neuvième place de Gabriel Bortoleto, avec des performances honorables affichées par les monoplaces de la marque aux anneaux. Même si Pierre Gasly marque un point grâce à sa dixième place, les Alpine ne sont pas du tout au niveau promis par Flavio Briatore : elles semblent à peine en mesure de se battre avec les Racing Bulls, les Haas et les Audi.

Sans surprise, Cadillac fait office de lanterne rouge. Aston Martin lui dispute ce titre à cause de sa monoplace à la fiabilité catastrophique, dont le moteur et les principaux composants ne sont tout simplement pas prêts pour la compétition. Et de manière générale, tous les pilotes se plaignent de ces nouvelles Formule 1 où la différence se fait davantage par la gestion de l’énergie électrique que par le pur talent de pilotage selon eux. « On est passé des meilleures voitures de l’histoire à piloter aux pires », regrettait le champion du monde en titre Lando Norris ce samedi. « On est beaucoup plus occupé à gérer la batterie de la voiture que le pilotage. C’est nul », déclarait de son côté Max Verstappen. Les pilotes semblent assez unanimes sur le sujet et on espère que les progrès futurs des écuries permettront d’améliorer leurs sensations et le spectacle.