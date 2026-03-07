À ma droite, Julien Lepers, 79 ans et à ma gauche, Samuel Étienne, 54 ans. Le second a remplacé le premier à la tête de l’indéboulonnable Questions pour un champion. Comment ça, rien à voir avec l’automobile ? Certes, mais ce changement de présentateur, intervenu en 2016, a marqué une rupture, celle d’une télé qui a voulu céder au jeunisme. Un phénomène qui s’est aussi emparé des émissions auto ces temps-ci.

On le sait, l’âge moyen du téléspectateur a beaucoup augmenté ces dernières années. De quoi affoler les chaînes et contrarier des annonceurs fans d’une cible pas forcément sexagénaire. Alors que faire ? Les producteurs ont voulu se simplifier la vie. Les jeunes se détournent de la lucarne et s’en vont sur youtube, devenue, finalement la plus grosse chaîne de télé au monde ? Il n’y a donc qu’à prendre des youtubeurs, les coller devant une caméra pour leur faire faire de la bonne vieille télé.

Le flop Top Gear

C’est encore France Télévision qui s’y est collé la première en passant un accord avec Hugo Travers, alias HugoDecrypte, fort de ses 10 millions d’abonnés tous réseaux confondus. Charge à lui d’interviewer une personnalité tous les mois. Mais l’émission, lorsqu’elle dépasse les 2 millions est surtout liée à la personnalité, pas à l’animateur. Ainsi, lorsqu’il reçoit un autre youtubeur, en l’occurrence Squeezie (18 millions d’abonnés), un soir de 2023 après le JT de 20h, c’est le flop. La moitié des téléspectateurs habituels zappent et reviennent sur France 2 à la fin de l’émission.

De quoi servir de leçon aux autres producteurs qui auraient la même idée. Mais pas du tout. Sur RMC Découverte, on est persuadé que la potion Youtube va sauver l’auto à la télé et, en 2023 toujours, Le Tone et ses acolytes qui officiaient depuis 2016 à la tête de Top Gear France, sont remerciés pour être remplacés par deux, on vous le donne en mille, youtubeurs, en l’occurrence Sylvain Levy et Pierre Chabrier de la chaîne Vilebrequin.

Mais les choses ne se passent pas au mieux pendant le tournage des émissions et les audiences ne décollent pas lors de leur diffusion. Au bout d’une unique saison, ces messieurs sont remerciés et remplacés par d’autres youtubeurs, évidemment. Place à Akram Jr, Franck My Life et POG. Mais cette satanée audience ne bouge toujours pas. Pire, elle continue de dégringoler. Elle s’affiche à une moyenne de 250 000 alors qu’elle frôlait les 800 000 téléspectateurs quelques années plus tôt.

De quoi refroidir définitivement les producteurs ? Nullement. L’an passé, François Allain, qui animait Vintage Mecanic, toujours sur RMC depuis 2026 est remplacé lui aussi par un Youtubeur. Il s’agit de Baptiste Fougère, le créateur de la chaîne Les pilotes du dimanche. L’émission, qui réalisait des scores d’audience honorables a-t-elle attiré de nouveaux téléspectateurs, plus jeunes, venus du web ? Pas vraiment. Les scores se maintiennent, ont même décollé au moment des premières émissions, mais sans casser la baraque.

Le succès raisonnable de Vintage Mecanic

Peut-être que ce succès d’estime est lié à un changement de formule, puisque les tracteurs et autres bizarreries sont remplacés par des pompes à feu exclusivement. Toujours est-il que ce gadin évité n’est pas forcément lié à son animateur, quelles que soient ses qualités. Et si, après tout, les codes, le langage, et la manière de se tenir devant une caméra n’étaient pas les mêmes à la télé et sur le web ? Deux mondes dissemblables n’ont pas toujours nécessairement besoin de se rencontrer.