La Renault Espace 5 est-il aussi catastrophique qu’on le pense niveau fiabilité ?
Dates clés
- Avril 2015 : commercialisation de l’Espace 5
- Janvier 2020 : restylage (boucliers, calandres, optiques, instrumentation)
- Mars 2023 : arrêt de production de l’Espace 5
En bref
C’est peu dire que le Renault Espace a représenté une véritable révolution, à sa sortie en 1984. Un concept novateur, bien pensé, qui va faire le bonheur des familles voyageuses et de leurs enfants. Depuis 42 ans, les générations se succèdent, avec le plus souvent, un gros succès au niveau des ventes, et une image de fer de lance de la gamme Renault.
Nous allons ici évoquer la 5e génération de ce monospace, qui justement commençait à ne plus en être un. En effet, l’Espace 5, commercialisé de 2015 à 2023, a représenté une sorte de transition entre une 4e génération clairement monospace, et un 6e opus clairement devenu un SUV. Il s’était déjà « crossoverisé ». Plus bas de plafond, mais plus long et haut en garde au sol, affichant de grosses jantes mais un volume de coffre et une modularité en régression, il s’est conformé à la mode du moment, où les SUV gagnaient du terrain.
Il apparaît toutefois comme une réussite esthétique, avec ses lignes élancées, ses optiques et feux travaillés à la signature lumineuse reconnaissable en forme de C. Même l’habitacle se fait plus cossu, mais plus étriqué, alors qu’il a grandi de 19 cm par rapport au précédent. Terminés les sièges indépendants et amovibles, on a droit à une banquette escamotable qui fait perdre en volume (coffre de 2050 litres au lieu de 2 850 litres toutes banquettes rabattues). Mais cela reste plus qu’honnête en configuration 5 places (660 litres).
L’Espace 5 dispose aussi pour la première fois d’un châssis à 4 roues directrices (en option), ce qui améliore à la fois la maniabilité et l’agrément de conduite sur routes sinueuses. Globalement le comportement dynamique est excellent d’ailleurs. Il dispose d’une grande variété de moteurs : essence 1.6 TCe 200 ch et 1.8 TCe 225 ch (le moteur de l’Alpine A110 dégonflé), diesels 1.6 dCi (mono et bi-turbo 130 et 160 ch) et 2.0 dCi (160, 190 et 200 ch).
Et son équipement pouvait se révéler très complet et haut de gamme, sans toutefois atteindre le niveau de technologie des modèles allemands les plus à la pointe (navigation connectée, applications, sièges électriques massants, système multisense de sélection des modes de conduite, lecture des panneaux, régulateur adaptatif, hayon motorisé, affichage tête haute, etc.).
Las, ces belles qualités sur le papier vont être gâchées par un niveau fiabilité catastrophique au lancement. Et Renault va mettre beaucoup de temps à fiabiliser son Espace 5. Quel dommage ! Soyez donc très attentifs en cas d’achat en occasion, que les défauts ici répertoriés soient absents ou résolus.
Caradisiac a aimé
- Le look agréable
- La qualité de finition globale
- Le comportement routier
- Le confort de suspension
- Le dispositif One Touch
- L’agilité du châssis 4Control
Caradisiac n'a pas aimé
- Le volume habitable en régression
- La modularité en recul
- La boîte EDC peu réactive
- Le manque d’équipements technologiques
- La qualité de fabrication pas au niveau d’un haut de gamme
- La visibilité arrière
- La fiabilité désastreuse pendant de nombreuses années
Nos versions préférées
- V (2) 2.0 BLUE DCI 190 INITIALE PARIS EDC 7PL
- V (2) 1.8 TCE 225 FAP INITIALE PARIS EDC 7PL
Qualités et défauts
Ce qui peut vous tenter
- Le look : en devenant un crossover, l’Espace se fait un peu plus sexy et moins utilitaire.
- La qualité des matériaux : hormis quelques plastiques durs en bas de planche de bord, les matériaux sont de bonne facture. Mais pas leur assemblage, qui se relâche avec le temps.
- Le comportement routier : fidèle à sa réputation, l’Espace est très agréable à mener, et dynamique volant en main.
- Le confort : les suspensions sont bien calibrées pour un compromis efficace entre tenue de route et confort, qui est remarquable sur tout type de route.
- Le dispositif One Touch : il permet de rabattre l’intégralité des sièges en appuyant sur un seul bouton. Pratique !
- L’agilité du châssis : lorsqu’il est doté des 4 roues directrices « 4Control », le châssis devient carrément agile, et le diamètre de braquage est réduit. Le comportement est alors encore plus séduisant.
Ce qui peut faire hésiter
- Les volumes : par rapport à l’Espace 4, le 5 est moins volumineux, surtout en garde au toit et en volume maximal de coffre.
- La modularité : elle est en régression. Plus de sièges indépendants, rabattables, coulissants et amovibles pour configurer à la carte l’habitacle.
- La boîte EDC : cette boîte manuelle pilotée à double embrayage manque de réactivité. En conduite souple, ça va, mais en conduite dynamique, elle manque de rapidité et donne l’impression d’être « en retard ».
- Le déficit d’équipement : même si l’Espace a tout ce qu’il faut en matière d’équipement de confort, il manque de quelques équipements technologiques et de connectivité pour être au niveau des meilleurs concurrents allemands ou américains.
- La qualité de fabrication : pour véhicule de ce prix, le vieillissement rapide de l’intérieur, avec apparition de bruits de mobiliers, des pièces qui se détachent, est décevant.
- La visibilité arrière : les gros montants arrière limitent la visibilité de 3/4. La caméra de recul est indispensable.
- La fiabilité : désastreuse, vous le verrez ci-dessous. Elle a gâché l’expérience pour de nombreux propriétaires. Et a fait s’effondrer les cotes.
Budget
Achat / Cote :
Les prix en neuf de l’Espace 5 était très haut perchés et en inflation par rapport au précédent. Disons qu’en dehors de l’entrée de gamme, ça piquait sévère. Mais en occasion, et bien aidées par le manque de fiabilité du départ, les prix se sont vite tassés. On trouve des modèles d’entrée de gamme 1.6 dCi 160 à partir de 8 000 €, mais ils ont plus de 200 000 km (42 000 € neuf en finition Intens). Le 1.6 dCi 130, se trouve à partir de 8 500 € pour un modèle 2015 de 180 000 km en finition Life d’entrée de gamme (35 000 € neuf). Les modèles essence 1.6 TCe 200 démarrent à 11 000 € en moyenne, pour un prix neuf de 45 000 € en finition Initiale Paris, la plus répandue. Enfin le 1.8 TCe 225, plus récent, se trouve à partir de 18 000 € (prix neuf 50 000 € en Initiale Paris).
Consommation :
Les consommations sont globalement maîtrisées. Mais on ne peut pas dire non plus que les blocs essence soient sobres. Il faut compter plus de 10 litres/100 en moyenne pour les TCe 200 et 225. Les diesels sont évidemment plus sobres. Le 1.6 dCi, que ce soit en 130 ou 160 ch, tourne autour de 7,5 l/100, et le bi-turbo 160 ch est plus sobre que le mono-turbo 130 ch, mais de peu. Le 2.0 dCi, quelle que soit la puissance, vous indiquera en moyenne un peu moins de 8 litres/100, voire 7,5 pour les versions « AdBlue ».
Assurance :
La concurrence n’est pas très rude sur le segment des grands monospaces à l’époque (et encore moins maintenant !). Mais l’Espace n’est plus ni moins cher à assurer qu’un Ford S-Max par exemple, ou qu’un Volkswagen Sharan. Et un peu moins cher tout de même qu’un Mercedes Classe V. Logique.
Prix des pièces :
Rien à craindre de particulier à ce niveau. S’il est un peu plus cher que ses concurrents au chapitre pièces de freinage, ce n’est pas de beaucoup, et il se rattrape sur les démarreurs, alternateur, ou encore un embrayage (boîte mécanique) bien moins cher que pour un Sharan par exemple.
Entretien :
Les intervalles de révision sont définis tous les 30 000 km ou 2 ans pour les moteurs TCe essence, ce qui semble beaucoup, mais 20 000 km ou 30 000 km et un an pour les diesels. Les préconisations ont pu changer en cours de commercialisation, alors il faut se référer au carnet d’entretien ou à un concessionnaire pour être sûr de soi. Les moteurs sont tous à chaîne de distribution, donc pas de remplacement en cours de vie théoriquement (sauf problème). Sachant que Renault arrive à maîtriser ses tarifs de main-d’œuvre, on peut dire que les coûts d’entretien du Renault Espace restent modérés.
Fiabilité
Description :
N’ayons pas peur des mots, la fiabilité de l’Espace 5 a été purement catastrophique, au moins jusqu’au restylage et à l’adoption du 2.0 diesel en lieu et place du 1.6 bi-turbo. Les propriétaires ont presque tous sans exception été confrontés à des problèmes, souvent agaçants, mais parfois majeurs. Mécanique ou électronique, finition intérieure comme extérieure, rien n’a été correct en début de vie. Et il a fallu à Renault des mises à niveau et des rappels incroyablement nombreux pour arriver enfin, au bout de 4 à 5 années de vie, à fiabiliser l’Espace. Mais même après cela, ce n’était pas parfait. Il faut donc se montrer absolument vigilant et irréprochable dans l’essai d’un modèle éventuellement convoité, avant de signer le bon de commande ou le certificat de cession. Et ne pas se laisser aveugler par les prix intéressants. Et pour cause… Vérifiez aussi que les rappels ont bien été faits. Il y en a pléthore !
Pannes lourdes ou immobilisantes :
- Moteur 1.6 dCi 160. De très nombreux cas de casses moteur sont répertoriés. Avec des causes diverses et pas toujours identifiées précisément (fissuration du bas-moteur, turbos qui cassent, perte de compression, limaille de fer dans le circuit de carburant, etc). Et Renault n’a pas toujours pris en charge, arguant une fin de garantie ou un entretien tardif. Les devis de remplacement dépassent les 11 000 €, donc il ne faut pas hésiter à se battre et faire expertiser.
- Moteur 1.6 dCi 130. On trouve aussi ici quelques cas de casse moteur, mais beaucoup plus rares que sur le 160 ch.
- Turbo. Toujours sur le 1.6 dCi 160 ch bi-turbo, faiblesse de ces turbos, qui rendent l’âme prématurément, parfois avant 60 000 km. Cela affecte aussi le 1.6 dCi 130 mais beaucoup moins.
- Boîte EDC. Tous moteurs confondus, et surtout sur la EDC6, un peu moins sur la EDC7, des cas de défaillance prématurée, avec à la clé des casses ou des blocages de boîte. Il peut aussi y avoir des fuites de lubrifiant. Et des usures prématurées des deux embrayages sur la EDC7 (broutements).
Autres pannes ou faiblesses :
- Système 4Control. Sur les modèles équipés, le train arrière directionnel peut se bloquer, et dans tous les cas les vérins actuateurs émettre des bruits (craquements). Il faut les remplacer, et cela résout généralement le souci. Ici, Renault a plutôt bien pris en charge. Mais vérifier le bon fonctionnement et les bruits éventuels.
- Vanne EGR. Possible encrassement ou défaillance prématurée, sur les diesels, surtout 1.6. Le radiateur de la vanne EGR peut aussi être en cause.
- Durites. Les durites de liquide de refroidissement, de turbo, d’arrivée de carburant, d’alimentation en air, sont globalement fragiles et se retrouvent percées/fendues/trouées bien trop facilement. Il faut les remplacer. Contrôlez bien les fuites.
- Trains roulants. Bruits dans les trains roulants, au niveau des coupelles d’amortisseurs, mais aussi usure prématurée des pneumatiques sont signalés.
- Odeurs. Sur le 1.6 dCi 160, remontées possibles d’odeurs d’échappement dans l’habitacle. La ligne est à faire contrôler.
- AdBlue. Sur le 2.0 dCi, rares soucis de pompe de réservoir d’AdBlue.
Aspect extérieur :
- Carrosserie. Les mauvais ajustements entre panneaux ont été légion (ailes, capots, boucliers, hayon…). Il faut faire régler rapidement, car dans le pire des cas, les panneaux peuvent frotter entre eux.
- Hayon. Les vérins doivent parfois être remplacés prématurément. Lorsque le hayon a la fonction ouverture main-libre, elle peut être inopérante. Il faut reprogrammer ou remplacer le capteur de « coup de pied ».
Finition intérieure :
- Bruits. De nombreux exemplaires sont affectés de bruits de mobilier (vibrations, craquements, frottements).
- Sièges en cuir. Il est constaté sur de nombreux modèles une usure rapide des cuirs, qui font des plis, ou craquent.
- Joints. Les joints de portière peuvent se déchirer de façon bien trop prématurée.
Dysfonctionnements électroniques/fonctions à bord :
- Système R-Link 2. Les bugs électroniques sont quasi-systématiques, et aussi divers que nombreux. On va probablement en oublier mais il y a l’écran qui se fige, le système qui redémarre tout seul, les soucis de connexion Bluetooth, l’autoradio muet, les mises à jour qui bloquent le système, etc...)
- Bugs électroniques. En plus de ceux du R-Link, les problèmes électroniques sont nombreux, et tout aussi divers : rétroviseurs qui ne se rabattent plus, capteurs de stationnement en rade, capteurs de pression des pneus défaillants, mauvaise régulation de la climatisation, affichage tête haute aléatoire, coffre qui ne s’ouvre plus. Bref, retenez que tout peut arriver. Renault a procédé à d’innombrables mises à jour des boîtiers électroniques, parfois à leur remplacement. Petit à petit, tout est rentré dans l’ordre mais ce fut laborieux et encore aujourd’hui, des soucis sont possibles.
Rappel de rectification en concession :
- Novembre 2020. Rappel des modèles fabriqués entre le 1er janvier 2015 et le 15 octobre 2018 pour un risque de mauvaise fixation de la partie supérieure du spoiler arrière. Elle peut se détacher.
- Novembre 2019. Les modèles concernés par ce rappel ont été fabriqués dans l’usine de Douai entre le 21 septembre 2018 et le 3 juin 2019. Le mauvais serrage d’un capteur de NOx peut entraîner un risque accru d’incendie.
- Juin 2017. Un dosage des produits chimiques d’allumage dans les gonfleurs des airbags latéraux incorrect pourrait empêcher le déploiement des airbags latéraux en cas d’accident. Le rappel concerne les véhicules fabriqués entre le 29/09/2016 et le 30/10/2016.
- Octobre 2016. Le tuyau de recirculation des gaz d’échappement (tuyau EGR haute pression) peut se fissurer pendant le fonctionnement du moteur. Cela peut entraîner une fuite de gaz d’échappement chauds, susceptible de détériorer les pièces environnantes. Il en résulte un risque de perte d’assistance au freinage et de calage du moteur en roulant. Le rappel concerne les véhicules produits entre le 3 décembre 2014 et le 15 juillet 2015 équipés d’un moteur 1.6 dCi 130.
- Octobre 2016. Les vis arrière des glissières des sièges avant non serrées peuvent entraîner un risque de basculement vers l’avant des sièges en cas d’accident. Les véhicules concernés ont été produits jusqu’au 25 mai 2016.
- Octobre 2016. Sur les modèles fabriqués entre le 16 mars 2015 et le 28 juillet 2016, la serrure de la porte arrière gauche peut passer du statut fermée à ouverte, sans que le voyant de détection de porte ouverte le signale.
- Août 2016. Le revêtement extérieur du capot peut se détacher de sa structure. La perte de ce revêtement en cours de conduite peut provoquer un accident. Le rappel concerne les véhicules produits entre début 2015 et le 20 juillet 2016.
- Août 2016. L’unité de contrôle ABS et ESP a pu être contaminée par des particules de plastique ou de métal lors de sa fabrication. Ceci pourrait entraîner une diminution de l’efficacité du système. Sont concernés les véhicules équipés d’un bloc hydraulique ABS-ESC assemblé entre le 12/02/2016 et le 03/03/2016 ou entre le 17/03/2016 et le 12/04/2016 et monté sur les modèles fabriqués entre le 19/02/2016 et le 20/04/2016.
- Juin 2016. Sur les modèles fabriqués à Douai jusqu’au 4 septembre 2015, une tresse de masse mal positionnée dans le capteur de courant de la batterie peut faire caler le moteur en roulant.
- Mai 2016. Un éventuel oubli de resserrer le câblage de mise à la terre du chauffage supplémentaire dans l’habitacle pourrait provoquer un incendie. Le rappel concerne les véhicules produits jusqu’au 30/10/2015.
- Mai 2016. Sur les Espace sortis d’usine avant le 3 mars 2016, un montage incorrect du flexible de frein avant gauche ou droit pourrait entraîner son usure par frottement sur la jante et le pneu. Une fuite de liquide de frein, qui en résulterait, pourrait allonger la course de la pédale de frein et diminuer l’efficacité du freinage.
- Mai 2016. Il est possible que les sangles des ceintures de sécurité avant soient partiellement coupées. Dans ce cas, l’efficacité de la protection offerte par la ceinture de sécurité pourrait être compromise en cas d’accident. Le rappel concerne les véhicules produits jusqu’au 11 janvier 2016.
- Mai 2016. Le parallélisme des roues avant peut être incorrect. Le bras de suspension inférieur peut aussi être mal fixé et risque de glisser. L’usure prématurée et asymétrique des pneus avant qui en résulte pourrait, dans des cas extrêmes, provoquer une perte soudaine de pression. Le rappel concerne les véhicules produits jusqu’au 18 septembre 2015.
- Mai 2016. En raison de l’absence d’apprêt lors du collage, le toit ouvrant risque de ne pas être correctement fixé. Une partie de celui-ci pourrait alors se détacher du véhicule en cours de conduite, créant un danger pour les véhicules qui suivent. Le rappel concerne les véhicules sortis d’usine jusqu’au 14/12/2015.
- Novembre 2015. Il existe un risque d’endommagement du câblage moteur par le support métallique soudé à la durite d’air de suralimentation et servant de support à la conduite de carburant. Tout dommage au câblage pourrait entraîner un dysfonctionnement du moteur ou le blocage de la boîte de vitesses automatique. Le rappel concerne les véhicules équipés du moteur 1.6 dCi depuis le début de la production jusqu’au 06/05/2015.
Meilleures versions
En Diesel : V (2) 2.0 BLUE DCI 190 INITIALE PARIS EDC 7PL
En Essence : V (2) 1.8 TCE 225 FAP INITIALE PARIS EDC 7PL
