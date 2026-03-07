En bref

C’est peu dire que le Renault Espace a représenté une véritable révolution, à sa sortie en 1984. Un concept novateur, bien pensé, qui va faire le bonheur des familles voyageuses et de leurs enfants. Depuis 42 ans, les générations se succèdent, avec le plus souvent, un gros succès au niveau des ventes, et une image de fer de lance de la gamme Renault.

Nous allons ici évoquer la 5e génération de ce monospace, qui justement commençait à ne plus en être un. En effet, l’Espace 5, commercialisé de 2015 à 2023, a représenté une sorte de transition entre une 4e génération clairement monospace, et un 6e opus clairement devenu un SUV. Il s’était déjà « crossoverisé ». Plus bas de plafond, mais plus long et haut en garde au sol, affichant de grosses jantes mais un volume de coffre et une modularité en régression, il s’est conformé à la mode du moment, où les SUV gagnaient du terrain.

Il apparaît toutefois comme une réussite esthétique, avec ses lignes élancées, ses optiques et feux travaillés à la signature lumineuse reconnaissable en forme de C. Même l’habitacle se fait plus cossu, mais plus étriqué, alors qu’il a grandi de 19 cm par rapport au précédent. Terminés les sièges indépendants et amovibles, on a droit à une banquette escamotable qui fait perdre en volume (coffre de 2050 litres au lieu de 2 850 litres toutes banquettes rabattues). Mais cela reste plus qu’honnête en configuration 5 places (660 litres).

L’Espace 5 dispose aussi pour la première fois d’un châssis à 4 roues directrices (en option), ce qui améliore à la fois la maniabilité et l’agrément de conduite sur routes sinueuses. Globalement le comportement dynamique est excellent d’ailleurs. Il dispose d’une grande variété de moteurs : essence 1.6 TCe 200 ch et 1.8 TCe 225 ch (le moteur de l’Alpine A110 dégonflé), diesels 1.6 dCi (mono et bi-turbo 130 et 160 ch) et 2.0 dCi (160, 190 et 200 ch).

Et son équipement pouvait se révéler très complet et haut de gamme, sans toutefois atteindre le niveau de technologie des modèles allemands les plus à la pointe (navigation connectée, applications, sièges électriques massants, système multisense de sélection des modes de conduite, lecture des panneaux, régulateur adaptatif, hayon motorisé, affichage tête haute, etc.).

Las, ces belles qualités sur le papier vont être gâchées par un niveau fiabilité catastrophique au lancement. Et Renault va mettre beaucoup de temps à fiabiliser son Espace 5. Quel dommage ! Soyez donc très attentifs en cas d’achat en occasion, que les défauts ici répertoriés soient absents ou résolus.