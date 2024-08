L'histoire triste et passionnante du Renault Espace coupé

La créativité et l’originalité ne payent pas toujours. Après des premières moutures récompensées par le succès, le Renault Espace a essayé de mélanger les genres dans sa cinquième génération apparue en 2015 pour devenir le nouveau haut de gamme de la marque au losange. Avec 97 589 exemplaires vendus pendant ses huit ans de carrière, il n’a hélas pas réussi à convaincre la clientèle en masse. Ironie du sort, il a récemment été remplacé par un Espace de sixième génération qui a totalement renoncé à essayer de se démarquer des normes actuelles !

Mais si cet Espace de cinquième génération s’était mieux vendu, vous auriez pu acheter un autre dérivé du modèle. Le véhicule visible dans les photos accompagnant cet article, publiées par Losange Magazine, est en effet l’Espace Coupé. Comme son nom l’indique, il se base sur le crossover éponyme mais avec un profil plus élancé et une poupe fuyante, rappelant un peu la recette des SUV « coupés » qui se vendent très bien actuellement (y compris chez Renault avec l’Arkana et désormais le nouveau Rafale).

Enterré par l’insuccès de l’Espace 5

Réalisé par le département des Programmes Spéciaux de Renault, cet Espace Coupé a été présenté à la direction générale du constructeur en 2016 comme le rapportent les journalistes de Losange Magazine. Mais alors que les ventes de l’Espace 5 commençaient déjà à s’essouffler après un bon démarrage, cette direction a jugé le projet trop risqué et l’Espace Coupé en est donc resté au stade de la maquette. La suite, ce sont tous les SUV bien plus conventionnels que Renault a ensuite mis sur le marché : ils sont désormais sept avec le Captur, le Symbioz, le Scenic E-Tech Electric, l’Arkana, l’Austral, l’Espace et le Rafale !