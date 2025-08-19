Comment réparer un feu stop en panne ?

Il est bon de vérifier régulièrement l’ensemble des dispositifs de signalisation de son auto. Pour ce qui concerne les feux arrière, vous pouvez les vérifier seul, en reculant votre auto contre une vitrine et en faisant fonctionner vos feux. Dans le cas des feux stop, il y a en deux voire trois sur une voiture, le troisième étant devenu obligatoire sur toutes les voitures produites après 1998, tous doivent fonctionner parfaitement.

Un seul feu stop en panne et vous mettez votre sécurité en danger et aussi celle des autres usagers de la route. On peut aussi vous verbaliser pour ça et vous contraindre à réparer cette anomalie rapidement. Curieusement, en France la présence d’une boîte d’ampoules de rechange dans votre auto n’est pas obligatoire, mais si vous ne pouvez pas réparer sans délai, l’un de vos feux déficients, on peut vous verbaliser.

Ce que dit la loi

Une ampoule grillée et vous risquer de tomber sous le coup de l’article R416-11 du Code de la route. Vous devrez alors payer une amende de 135 € (minorée à 90 € si paiement rapide) et subir une possible perte de points et voir aussi votre voiture immobilisée. On peut toujours tomber sur un policier ou un gendarme de bonne composition qui vous laissera le temps de réparer, mais pour éviter tout risque, le mieux est de vérifier régulièrement l’état des dispositifs de signalisation de votre véhicule. Et changer rapidement l’élément en panne ou défaillant. Il faut noter que le troisième feu stop (central) est en panne, vous risquez aussi une amende.

Cherchez la cause de la panne

- La plupart du temps, pour un feu stop défaillant c’est l’ampoule qui est en cause.

- Une autre possibilité peut être la présence d’un fusible grillé.

- La connectique (une cosse oxydée par exemple) peut aussi vous jouer un vilain tour.

- L’interrupteur situé en dessous ou au-dessus de la pédale de frein peut également être mis en cause.

- Il peut s’agir également d’un souci lié au circuit électrique de la voiture

Comment réparer ?

- Ampoule grillée. Pour le feu stop, il s’agit d’une ampoule à deux filaments 5 W/21 W à baïonnettes détrompées. Pour éviter tout souci lors du changement de l’ampoule incriminée consultez la notice d’utilisation de votre auto (papier ou numérique sur le site du constructeur), le remplacement des ampoules y est généralement expliqué. Sinon munissez-vous de la revue technique automobile correspondant à votre auto.

- Fusible grillé. Il faut repérer le fusible fautif dans la boîte à fusibles. Là aussi la lecture de votre notice d’utilisation vous sera salutaire. Pour plus de sécurité, un fusible commande le feu gauche, un autre le feu droit, vous allez vite vous repérer sur le schéma ou la photo de votre notice d’utilisation. Afin d'éviter un court-circuit lorsque vous travaillez au niveau de la boîte à fusibles, il est nécessaire de couper le contact et de retirer la clé ou de laisser la porte conducteur ouverte (si la voiture est équipée d’un bouton de démarrage). Arrêtez également la radio, les lumières à l’intérieur du véhicule, tout accessoire électrique utilisant l’énergie du véhicule. Contrôlez le fusible qui peut être la cause de la panne (filament rompu, vous pouvez aussi vous aider d'un multimètre pour le tester) et s’il est fautif, remplacez-le par un autre de même ampérage (les boîtes d’ampoules de rechange sont souvent vendues avec quelques fusibles à l’intérieur). Une fois cette opération réalisée, remettez en route et vérifiez que le fusible ne saute pas à nouveau. S’il grille une nouvelle fois, il vous faudra faire appel à votre concessionnaire ou un électricien auto.

- Problème de connectique. C’est souvent le cas sur les voitures plus anciennes où les cosses (positionnées directement sur la platine porte ampoule, ou à un autre endroit du circuit électrique) peuvent s’oxyder au fil du temps et le contact ne plus se faire. Si un petit ponçage avec du papier de verre fin (150 à 300) va permettre de remettre les choses en ordre, il est préférable de changer les cosses qui sont trop vieilles pour que le contact se fasse à nouveau.

- Interrupteur de la pédale de frein. Si l’ensemble des feux stops ne s’allume pas, il faut aller voir l’interrupteur situé en dessous ou au-dessus de la pédale de frein. Il vous faut alors utiliser une lampe témoin ou un ohm-mètre pour vérifier sa bonne santé. Dans le cas où son remplacement s’avère nécessaire, il est nécessaire d’aller dans le réseau de la marque de votre auto pour vous en procurer un. Soyez le plus soigneux possible en le remontant, il faut qu’il puisse faire fonctionner les feux dès que l’on effleure la pédale, il est donc nécessaire donc qu’il soit parfaitement réglé pour cela.

- Panne liée au circuit électrique défaillant. Dans ce cas à moins d’être un spécialiste de la recherche de panne sur un circuit électrique, nous vous conseillons de vous adresser à votre concession ou à un électricien auto qui sera le plus à même de trouver la solution à votre problème.

Les conseils généraux de cette rubrique vous sont donnés à titre indicatif. Caradisiac ne garantit pas que la mise en œuvre de l'ensemble de ses conseils vous prémunisse contre tout ennui technique concernant votre véhicule, dont l'état réel n'est pas vérifiable par Caradisiac. D'une façon générale, nous vous conseillons vivement de déléguer l'entretien des organes de sécurité à des professionnels.