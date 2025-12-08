Votre navigateur ne supporte pas le code JavaScript.
La nouvelle Smart est une énorme berline hybride rechargeable !

Après le gros SUV #5, voilà un modèle encore plus énorme pour la marque qui proposait autrefois de toutes petites microcitadines. Et cette fois, on parle d’un modèle équipé d’un moteur thermique servant de prolongateur d’autonomie !

Voici la Smart #6 EHD, une grosse berline hybride rechargeable.

Eh oui. On vit dans un monde où Smart, cette marque créée à l’initiative d’un inventeur qui rêvait d’une toute petite voiture la plus pratique possible pour évoluer en ville, propose désormais des véhicules plus gros que ceux de la plupart des marques généralistes.

Il y a quelques semaines, la marque désormais détenue à 50 % par le géant chinois Geely lançait sur le marché le #5, un SUV électrique de 4,7 mètres de long. Et cette fois le constructeur dévoile la #6 EHD, une berline longue de 4,9 mètres soit quasiment la taille d’une Volkswagen ID.7 ou d’une Audi A6 e-tron. Et elle n’est même plus 100 % électrique !

Une motorisation hybride rechargeable

La Smart #6 EHD possède un petit quatre cylindres essence turbo de 1,5 litre sous le capot avant développant 163 chevaux, assisté d’un moteur électrique de 271 chevaux et connecté à une boîte de vitesses à trois rapports (un groupe motopropulseur très proche de celui du Lynk & Co 08 par exemple). L’ensemble développe ici 435 chevaux en puissance maximale cumulée.

Cette berline est quasiment aussi grosse qu’une Audi A6 e-tron ou une Mercedes EQE.
Smart ne révèle pas encore la capacité de la batterie de ce groupe motopropulseur mais elle doit être énorme (plus que les 39 kWh du Lynk & Co 08 ?) car le constructeur annonce 285 km d’autonomie maximale (CLTC) en conduite 100 % électrique, ainsi qu’une autonomie maximale totale de 1 810 km. Rappelons tout de même que le cycle d’homologation chinois est encore plus optimiste que le nôtre.

Et chez nous ?

Pour l’instant, Smart ne commercialise chez nous que des modèles 100 % électriques. Mais comme BYD et Smart, on imagine que la technologie des voitures hybrides rechargeables présente un gros potentiel sur notre marché alors que les modèles 100 % électriques de ces marques peinent à se vendre en masse. Parions donc sur une arrivée prochaine de ce modèle dans les concessions du Vieux Continent.

La Smart #6 EHD arrivera-t-elle chez nous ?
