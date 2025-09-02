Smart revient enfin aux toutes petites voitures !

Même si Smart commercialise aujourd’hui d’énormes SUV comme le #5, la marque créée sous l’ère de Mercedes et désormais co-possédée par Geely et le constructeur allemand s’est d’abord fait connaître pour ses microcitadines à deux places. Le concept originel de la marque reposait d’ailleurs sur cette idée d’une voiture urbaine au format le plus adapté pour son environnement, avec les trois générations de Fortwo commercialisées entre 1997 et 2024.

Et justement, Smart donne enfin des nouvelles de ses petites voitures. Après le #1 déjà gros comme un SUV urbain, la #3 inscrite dans la catégorie des compactes et le #5 carrément positionné en face du Tesla Model Y, le constructeur annonce officiellement l’arrivée de la #2 qui remplacera directement l’ancienne Fortwo.

Une microcitadine 100% électrique

Cette future Smart #2 ne se montre pas frontalement pour l’instant, préférant projeter son ombre sur un mur ou illustrer son gabarit très compact sur une place de parking. On sait juste qu’elle sera 100% électrique, fabriquée en Chine et développée en particulier pour l’Europe.

Elle est actuellement « en phase finale de développement » et doit arriver d’ici la fin de l’année 2026. Elle ne sera donc pas présente la semaine prochaine au salon de Munich 2025.

La revanche de la Fortwo électrique ?

Il lui faudra faire mieux que l’ancienne Fortwo EQ électrique, qui a littéralement plombé les ventes de la microcitadine lorsque cette dernière a délaissé sa version thermique. Elle était perçue comme trop chère et pas assez capable en autonomie à cause de ses batteries minuscules. Espérons que Smart, sous la direction technique de Geely, ne refasse pas les mêmes erreurs avec cette future #2.