En bref SUV coupé compact

À partir de 37 315 €

Pas de bonus

Smart déploie sa nouvelle gamme de voitures électriques sur le Vieux Continent. La nouvelle #3 vient étoffer le tout jeune catalogue du constructeur intégré depuis 2020 à une joint-venture entre Mercedes-Benz et Geely. Le nouveau SUV de Smart est conçu et dessiné en Allemagne par Daimler mais il est produit par Geely à Xi’an, en Chine, aux côtés du Volvo EX30, sur une plateforme partagée.

dailymotion Essai - Smart #3 (2024) : à l'aise dièse

L’entrée en vigueur du score environnemental (cf : encadré) à compter du 15 décembre 2023, va exclure le nouveau #3 du bonus écologique. Un élément qui constitue d’emblée un frein. C’est pourquoi Smart France a accéléré l’importation de son nouveau modèle qui sera finalement disponible dès le mois de décembre, afin de profiter (selon le stock) quelques semaines du bonus écologique.

Dommage, car les conditions sont favorables au lancement de la nouvelle #3. À commencer par son positionnement. En effet ce SUV coupé, long de 4, 40 m, débarque sur un marché où l’on trouve encore peu d’équivalents premium. Hormis le Volvo C40 nettement plus cher (à partir de 53 300 €), il faudra attendre le lancement du nouveau Mini Countryman pour lui trouver un vrai rival ou chercher sur le segment supérieur.

Ensuite par ses tarifs. La nouvelle #3 coûte environ 1 500 € de plus que sa petite sœur, la #1. Une différence de prix intéressante, sachant que le contenu d’équipements est très attractif (cf : page équipement). En France, les tarifs débutent à 37 315 € avec la batterie LFP de 49 kWh (cf page sur route). Pour accéder à la batterie NMC de 66 kWh, il faudra investir au minimum 42 315 €. Un tarif élevé dans l’absolu mais compétitif sur le marché de l’électrique.

Une version d'accès équipée d'une batterie différente

La #3 peut aussi compter sur un style attractif concocté par le bureau de style allemand. Elle reprend la recette gagnante de la #1 : un regard menaçant, une carrosserie lisse comme un galet et des coloris acidulés, qu’elle étire d’une quinzaine de centimètres pour aboutir à un profil de coupé. Cet étirement profite aussi à l'aérodynamisme, avec un Cx de 0,27, donc aux consommations. La version Brabus testée ici, la plus huppée (49 815 €) et la plus rapide du catalogue, ajoute quelques attributs esthétiques comme les jantes de 20 pouces, les étriers de frein rouges et quelques badges spécifiques. L’appellation Brabus est ici purement marketing. Le préparateur allemand n’a pas réalisé de mise au point spécifique sur les moteurs et le châssis.

Dans l'habitacle, Smart a fait simple en reprenant intégralement la planche de bord de sa petite sœur à l'exception des trois aérateurs centraux, qui adoptent une forme ronde. Cet intérieur agréablement dessiné est bardé de rangements et surtout de bonne qualité. Les matériaux sont dignes du statut premium revendiqué par la marque à l’image du cuir recouvrant la planche de bord, de la sellerie agréable au toucher et des inserts décoratifs valorisants. Les parties basses sont en plastiques durs.

La #3 reprend aussi les 2 écrans numériques, dont un de 9,2 pouces pour le conducteur, qui peut être accompagné dès le deuxième niveau de finition par un affichage tête haute de 10 pouces, et un second de 12,8 pouces pour le multimédia, qui regroupe quasiment toutes les commandes. Parfois au détriment de l’ergonomie. Par exemple les rétroviseurs extérieurs ou encore le verrouillage des vitres arrière réclament plusieurs requêtes sur l’écran. Malgré une présentation qui gagnerait à être plus claire, cet écran tactile s’avère rapide d’utilisation et truffé de fonctionnalités. Naturellement, il bénéficie des connectivités Android et CarPlay sans fil, mais profite aussi de mises à jour à distance (OTA) et d’un assistant sous forme de « guépard » qui répond (une fois sur deux) à la commande vocale "Hello Smart". À cela, la #3 ajoute de série une myriade d’aides à la conduite (régulateur de vitesse adaptatif, détection des angles morts, aide aux embouteillages, caméra à 360 degrés, etc.) que peu de concurrents proposent dès le premier niveau de finition.

Hormis un accès qui impose de baisser la tête, la #3 surprend par son vaste intérieur. En effet, les passagers, même au-delà d’1m80, disposent d'un très bon espace aux jambes, aux coudes et à la tête. Les passagers seront parfaitement à l’aise. Ils disposent en prime d'aérateurs et de prises USB. La banquette perd en revanche sa fonction coulissante par rapport à la #1. C’est principalement le coffre qui pâtit du design avec un volume trop juste (370 litres) pour une famille. Le plancher est amovible mais pas modulable. Dommage, il aurait été plus pratique de pouvoir le glisser à l’étage inférieur comme beaucoup de concurrents. Banquette rabattue, le chargement grimpe à 1 160 litres. Bon point, un "frunk" (rangement sous le capot) d’environ 15 litres, est présent pour loger les câbles de recharge.