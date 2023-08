BMW Série 6 E63/E64 : la fiche fiabilité express de Caradisiac

En bref

Présentée au salon de Francfort de 2003, la Série 6 arrive dans l'hexagone au cours de cette même année. Un seul modèle au catalogue, la 645 Ci. Sous le capot, un seul bloc, un V8 4.4 de 333 ch mais au choix, trois types de boîte de vitesses disponibles, toutes à six rapports. Une manuelle, et en option, une automatique ZF ou une robotisée mono-embrayage SMG. L'année suivante, une version cabriolet voit le jour ainsi qu'une nouvelle motorisation. Un Six cylindres de 3.0 développant 258 ch. Fin 2005, la gamme s'enrichit d'une Série 6 à moteur diesel. Un 3.0 biturbo de 286 ch et la cylindrée du V8 essence passe de 4.4 à 4.8 et la puissance de 333 ch à 367 ch.

Du coup commercialement, la 645 Ci devient 650 Ci. De même, le 3.0 essence voit sa puissance passer de 258 ch à 272 ch. À l'automne 2007, la Série 6 bénéficie d'un léger restylage, principalement à l'avant avec de nouveaux projecteurs et un bouclier redessiné. Du côté des finitions, le coupé allemand est disponible en trois niveaux : Standard, Luxe et Exclusive. La carrière de cette Série 6 aura duré sept ans. Elle tire sa révérence en 2011. Sur le plan fiabilité rien de bien méchant à signaler, malgré quelques incidents isolés.

Sous le capot

En diesel

3.0 : 286 ch

En essence

3.0 L6 : 258 ch, 272 ch

4.4 V8 : 333 ch

4.8 V8 : 367 ch

La Série 6 E63/E64 A LA LOUPE

Comment vieillit-elle ?

Pas de quoi s'inquiéter. C'est du solide tant au niveau de la carrosserie que du mobilier à bord. Bruits parasites et vibrations sont aux abonnés absents...

Les pièces d'usure sont-elles endurantes ?

Les principaux organes d'usure résistent bien aux gros kilométrages, à condition que l'entretien courant ait été effectué scrupuleusement.

Les pièces détachées sont-elles coûteuses ?

Pas de surprise, on est chez BMW et au volant d'une sportive animée par des blocs de grosse cylindrée. Cela se ressent sur les factures.

Est-elle chère à entretenir ?

Le coût de l'entretien va de pair avec celui des pièces détachées. Au final, les factures grimpent vite !