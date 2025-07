Le prix des XPeng G6 et G9 améliorés n'a toujours rien de doux

XPeng, c’est ce constructeur chinois qui monte dans son pays d’origine et en Europe, grâce à des modèles électriques aux capacités de charge à la pointe et un rapport prix/prestations bien senti.

Les G6 et G9, les deux SUV déjà commercialisés en France, viennent d’ailleurs de recevoir des améliorations techniques importantes. Outre de petites modifications de style, les deux affichent une puissance maximale de charge impressionnante : 451 kW pour le G6, 525 kW pour le G9. Ces deux véhicules revendiquent aussi un 10-80% de charge en 12 minutes et 450 km d’autonomie récupérée en 10 minutes seulement. Des chiffres au niveau de ceux du futur BMW iX3 qu’espère d’ailleurs concurrencer le G9.

Le G6 à partir de 46 990€

Le prix du Xpeng G6 ne change pas : il coûte toujours 46 990€ en version « Long Range » de 295 chevaux, donné pour 525 km d’autonomie WLTP. Quant à la version Performance bimoteur de 495 chevaux (510 km d’autonomie WLTP), elle s’affiche 50 990€.

C’est le même prix de base que le Tesla Model Y Grande Autonomie Propulsion (46 990€ aussi avant le bonus auquel le Xpeng n’a pas droit), capable de rouler 622 km sur une charge mais bridé à 250 kW de puissance maximale en charge rapide.

Le G9 à partir de 59 990€

Quant à son grand frère le G9, il démarre toujours sous les 60 000€ : 59 990€ en version « Autonomie Standard Propulsion » de 350 chevaux (autonomie WLTP de 502 km). La version Long Range demande au minimum 53 990€ (350 chevaux et autonomie de 585 km) et la variante Performance (575 chevaux et 540 km d’autonomie) exige 73 990€ au minimum.

Ces prix restent plus bas que ceux des modèles électriques de marques premium concurrents mais ils coûtent cher dans l’absolu et se limiteront probablement à des volumes beaucoup plus faibles que les modèles de chez MG ou BYD, qui commencent sérieusement à tirer les prix vers le bas en version hybride.