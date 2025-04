Les rares constructeurs de voitures électriques à gagner de l'argent

Depuis que Tesla a réussi à atteindre de gros volumes de ventes en commercialisant uniquement des voitures électriques, toute l’industrie automobile s’est mise à investir dans des projets de grande ampleur avec des véhicules dépourvus de moteur thermique.

Mais alors que Tesla se retrouve dans une situation plus difficile depuis la fin de l’année dernière, avec une gamme qui commence à vieillir après des années où la marque d’Elon Musk avait lancé des véhicules au succès retentissant, le bilan est encore beaucoup plus compliqué chez certains de ses jeunes concurrents.

Très peu de marques rentables

Comme le détaillent les analystes de Rho Motion dans une publication illustrant l’état des finances des principaux constructeurs de voitures électriques, la plupart de ces marques à l’histoire encore très récente courent toujours après les bénéfices. Pour certaines d’entre eux, la situation est même encore catastrophique avec des pertes abyssales.

Rho Motion liste quatre constructeurs « pure players » de voitures électriques parvenant à dégager des profits sur l’année 2024 : Tesla en tête, suivi de Byd (qui commercialise aussi des voitures hybrides en plus des modèles 100% électriques et a longtemps proposé des modèles exclusivement thermiques) mais aussi Li Auto et Seres, devenue rentable après avoir été déficitaire l’année précédente.

Des pertes abyssales chez les autres

A l’inverse, Rho Motion rappelle que certaines marques s’apparentent toujours à de véritables gouffres financiers même si leurs pertes se sont légèrement contractées en 2024 : Polestar, Rivian, Vinfast et surtout Lucid continuent de perdre des sommes énormes sur l’exercice 2024.

Dans une moindre mesure, Zeekr, Leapmotor, Xpeng et Nio ont aussi perdu de l’argent l’année dernière. Parmi toutes ces marques, lesquelles parviendront à assainir leurs finances et lesquelles finiront par faire faillite ? Sachant que même Tesla n’est pas à l’abri alors que le constructeur américain s’impose comme la marque de voitures électriques la plus rentable actuellement, on voit mal comment toutes ces enseignes pourraient s’en sortir. Certes, certaines d’entre elles peuvent compter sur l’appui de l’administration chinoise.