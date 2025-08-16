TF1 embauche un Stig au féminin

Il n’y a pas que Léa Salamé qui fasse le buzz télé de la rentrée. Si la journaliste, transfuge de la matinale de France inter, prend les commandes du 20 h de France 2, Sarah Bovy quant à elle, prendra le volant au cours de l’émission Auto-Moto sur TF1.

Elle ne remplace pas Jean-Pierre Gagick pour autant, qui présentera toujours l’émission tous les dimanches matin à 10 h 05 à partir du 24 août, mais c’est elle qui réalisera les essais chronométrés chaque semaine dans la plus ancienne émission auto du PAF qui vient de fêter ses 50 ans.

Une pole en endurance

Elle sera une sorte de Stig au féminin, même si elle ne porte pas de casque et ne fait aucun mystère de son CV, d’autant qu’il est consistant, surtout dans un sport ultra-machiste.

Car Sarah Bovy est la première femme à avoir signé une pole dans le championnat du monde d’endurance. Cette Belge a également couru cinq fois au Mans. Autant dire qu’elle ne devrait pas voir trop de souci pour s’aligner aux côtés de ses confrères de l’émission, à savoir Antony Beltoise et Bruce Jouanny, l’ex co-animateur et pilote de Top Gear France première mouture, dans laquelle il côtoyait un Stig dûment casqué et anonyme.

Outre cette nouvelle recrue, qui devrait tester au cours de ces prochaines semaines la Lamborghini Revuelto et l’Alpine A 290, un poil moins radicale, l’émission de TF1 continuera de rivaliser avec les autres émissions auto, comme Turbo sur M6.

Trois émissions se disputent les téléspectateurs

Cette dernière, si elle n’est pas la plus ancienne émission consacrée à la discipline à la télé française, est du moins l’aînée de tous les programmes de la 6e chaîne toujours en activité. La plus récente, Top Gear, toujours sur RMC Découverte, devrait également reprendre du service à la rentrée. Leurs changements éventuels devraient être connus rapidement.