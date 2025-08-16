Votre navigateur ne supporte pas le code JavaScript.
Logo Caradisiac    

J'ai compris

Publi info
ActualitE
Route de nuit

TF1 embauche un Stig au féminin

Dans Loisirs / TV

Michel Holtz

8  

Une nouvelle recrue d'Auto Moto, la plus ancienne émission auto de la télé française testera les nouvelles voitures, mais sans le casque et l'anonymat du Stig cher à Top Gear. Sarah Bovy rejoint ainsi la fine équipe de pilotes et de présentateurs de l'émission.

TF1 embauche un Stig au féminin
Darah Bovy, Stig d'Auto-Moto sans casque.

Il n’y a pas que Léa Salamé qui fasse le buzz télé de la rentrée. Si la journaliste, transfuge de la matinale de France inter, prend les commandes du 20 h de France 2, Sarah Bovy quant à elle, prendra le volant au cours de l’émission Auto-Moto sur TF1.

Elle ne remplace pas Jean-Pierre Gagick pour autant, qui présentera toujours l’émission tous les dimanches matin à 10 h 05 à partir du 24 août, mais c’est elle qui réalisera les essais chronométrés chaque semaine dans la plus ancienne émission auto du PAF qui vient de fêter ses 50 ans.

Une pole en endurance

Elle sera une sorte de Stig au féminin, même si elle ne porte pas de casque et ne fait aucun mystère de son CV, d’autant qu’il est consistant, surtout dans un sport ultra-machiste. 

Car Sarah Bovy est la première femme à avoir signé une pole dans le championnat du monde d’endurance. Cette Belge a également couru cinq fois au Mans. Autant dire qu’elle ne devrait pas voir trop de souci pour s’aligner aux côtés de ses confrères de l’émission, à savoir Antony Beltoise et Bruce Jouanny, l’ex co-animateur et pilote de Top Gear France première mouture, dans laquelle il côtoyait un Stig dûment casqué et anonyme.

la fine équipe d'Auto Moto autour de la Lamborghini Revuelto.
la fine équipe d'Auto Moto autour de la Lamborghini Revuelto.

Outre cette nouvelle recrue, qui devrait tester au cours de ces prochaines semaines la Lamborghini Revuelto et l’Alpine A 290, un poil moins radicale, l’émission de TF1 continuera de rivaliser avec les autres émissions auto, comme Turbo sur M6.

Trois émissions se disputent les téléspectateurs

Cette dernière, si elle n’est pas la plus ancienne émission consacrée à la discipline à la télé française, est du moins l’aînée de tous les programmes de la 6e chaîne toujours en activité. La plus récente, Top Gear, toujours sur RMC Découverte, devrait également reprendre du service à la rentrée. Leurs changements éventuels devraient être connus rapidement.

8  
Commentaires ()

Déposer un commentaire

Voir tous les commentaires

SPONSORISE

Toute l'actualité

Voir toute l'actu

Essais et comparatifs

Plus d'essais
Plus de comparatifs

Abonnez-vous à la newsletter de Caradisiac

Recevez toute l’actualité automobile

L’adresse email, renseignée dans ce formulaire, est traitée par GROUPE LA CENTRALE en qualité de responsable de traitement.

Cette donnée est utilisée pour vous adresser des informations sur nos offres, actualités et évènements (newsletters, alertes, invitations et autres publications).

Si vous l’avez accepté, cette donnée sera transmise à nos partenaires, en tant que responsables de traitement, pour vous permettre de recevoir leur communication par voie électronique.

Vous disposez d’un droit d’accès, de rectification, d’effacement de ces données, d’un droit de limitation du traitement, d’un droit d’opposition, du droit à la portabilité de vos données et du droit d’introduire une réclamation auprès d’une autorité de contrôle (en France, la CNIL). Vous pouvez également retirer à tout moment votre consentement au traitement de vos données. Pour en savoir plus sur le traitement de vos données : www.caradisiac.com/general/confidentialite/