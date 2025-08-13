Le SUV électrique BYD Atto2 au prix d'une citadine, mais...

312 km. Voilà l’autonomie maximale officielle en norme WLTP du BYD Atto2, ce nouveau petit SUV électrique urbain rival de la Renault 4, du Citroën ë-C3 Aircross ou encore du Jeep Avenger. Un chiffre assez bas, augurant d’une autonomie autoroutière de moins de 200 kilomètres dans la vraie vie, qui s’explique par la taille réduite de ses batteries : seulement 45 kWh de capacité.

Avec un prix de base fixé à 28 990€ au lancement, l’Atto2 se retrouvait finalement assez cher pour un véhicule dont la vocation reste quasiment exclusivement urbaine. Voilà sans doute pourquoi Byd, qui essaie de tout faire pour augmenter ses volumes de vente en Europe, propose désormais une grosse remise pour son modèle. Alors que le prix de base de l’Atto2 vient de grimper à 31 990€ en finition Active, le modèle a droit à une remise immédiate de 7 000€.

A partir de 24 990€

Voilà donc l’Atto2 à 24 990€ prix catalogue, à comparer aux 29 990€ que demande au minimum le Renault 4 avec ses petites batteries de 40 kWh ou aux 27 400€ du Citroën ë-C3 Aircross de 44 kWh, deux modèles qui ont droit au bonus écologique français 2025 (compris entre 3 100 et 4 200€ selon le niveau de revenus).

Certes, le SUV Chinois offre à ce prix un meilleur niveau d’équipement de série avec notamment la caméra de recul, un toit panoramique, la pompe à chaleur ou encore les sièges avant électrique. Mais sachant que la plupart de ses rivaux offrent aussi des remises en plus d’être éligibles au bonus écologique français, pas sûr que cela suffise à rendre l’Atto2 incontournable sur notre marché.

Retrouvez toutes les remises des constructeurs dans notre guide des promos Caradisiac.