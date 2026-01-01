Le virage de la peur

La Peugeot 208 Racing Cup est une compétition automobile géniale. L’une des formules les moins chères pour ceux qui veulent se mettre sérieusement au sport automobile, avec une voiture entièrement préparée pour la compétition et dotée d’un petit moteur essence atmosphérique de 140 chevaux (en plus d’une boîte manuelle et de freins de course).

Bien plus abordable que l’extraordinaire Lamera Cup que nous couvrions l’été dernier, c’est une compétition où le niveau est déjà très relevé (avec de vrais spécialistes de la discipline) et qui demande de vraiment se cracher dans les mains pour comprendre la voiture et faire descendre les chronos.

Le virage de toutes les peurs

Chaque année, elle s’arrêtait à Magny-Cours pour l’une de ses manches. En 2018, il existait même une course de 24 Heures à laquelle j’ai pu participer avec Patrick Garcia, Maxime Fontanier et David Bouillaux. Ce fut une véritable leçon d’humilité et une série où, sans expérience ni talent, on se retrouvait d’office à dix secondes du meilleur chrono du groupe. Une aventure absolument passionnante où il fallait s’adapter au mode d’emploi de la voiture pour progresser.

Très mobile du train arrière, cette 208 Racing Cup impose de jouer avec son équilibre joueur pour être efficace. De cette façon, on évite le sous-virage et on profite de son agilité extraordinaire pour s’améliorer au chrono. Mais encore faut-il pouvoir gérer cette mobilité : le tout premier virage du circuit de Magny-Cours, un gauche nommé « La Grande Courbe », doit se prendre à fond en fin de ligne droite à 140 km/h pour rester compétitif.

S’il y a un problème devant, c’est très chaud !

Et lorsqu’on passe ce virage à fond à 140 km/h en 208 Racing Cup, il faut être fin et calme : doux avec la direction puis tranquille avec la voiture, la laissant élargir sur le vibreur en sortie de virage. Si vous levez le pied, freinez pendant cette manœuvre ou braquez trop, c’est le tête-à-queue assuré. Le plus gros risque, c’est lorsqu’il se produit quelque chose devant comme dans la vidéo ci-dessous.

Ici, le pilote se retrouve à devoir éviter plusieurs autos en perdition dont une dans le bac à gravier. Il parvient à garder le contrôle de sa voiture lorsqu’il aperçoit le grabuge devant lui et réussit même à éviter la collision en sortant au large dans le bac à gravier. Excellents réflexes !

Pendant les 24 heures de Magny-Cours, cette partie était jonchée de cailloux dès la première heure de course et plusieurs autos ont terminé « épave » à la suite d’accidents sur ce virage. Ce que vous voyez dans cette vidéo était tout simplement ma hantise, moi qui stressais déjà à chaque fois que je passais ce virage à fond.

L’occasion de vous rappeler que cette compétition extraordinaire va bientôt passer à une toute nouvelle génération de 208 de course, avec un moteur turbo de 145 chevaux. Si vous voulez vous lancer, il sera possible de disputer un week-end de course pour quelques milliers d’euros. N’hésitez pas, c’est vraiment l’expérience d’une vie. Et vous vous en souviendrez longtemps, de ce passage du virage 1…