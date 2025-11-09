La nouvelle Peugeot 208 Racing TC6 veut vous faire progresser sur circuit

Quand on n’a pas la chance de disposer d’un budget permettant d’envisager une participation à des championnats du genre de la Lamera Cup (et encore moins à des disciplines du genre du FIA GT4 ou même GT3), il existe certaines formules assez bon marché qui restent relativement abordables.

La Peugeot 208 Racing Cup, à laquelle j’ai personnellement participé il y a quelques années avec un ancien journaliste de Caradisiac, fait partie de ces formules à la vocation accessible. Même si elles imposent déjà de rassembler plusieurs milliers d’euros pour un grand week-end de compétition, elles restent à portée de ceux qui veulent consacrer un vrai budget à la compétition automobile afin de progresser sérieusement en pilotage.

Une nouvelle 208 de course

Il y a une bonne nouvelle pour ceux-là : Peugeot Sport présente enfin une version « circuit » de sa 208 de compétition, basée sur la génération de modèle apparue dans les concessions en 2019 (qui doit céder la place à un nouveau modèle d’ici l’année prochaine). La 208 TC6 possède un petit bloc 1,2 litre turbo à trois cylindres (oui, celui-là même qui s’appelait « Puretech » jusqu’à l’année dernière) au lieu du bloc atmosphérique de 140 chevaux de la précédente 208 RPS de la Racing Cup. Il développe 145 chevaux et 240 Nm de couple, toujours accouplé à une boîte manuelle (l’ancien bloc revendiquait 140 chevaux).

Équipée d’une direction recalibrée par rapport à celle de la 208 routière mais aussi d’un châssis rabaissé de 50 mm (avec arceau tubulaire multipoint), elle possède aussi des freins de course et pèse 1 000 kg à vide. Le communiqué ne le précise pas mais elle se passe très probablement de l’ABS, de l’ESP et de l’antipatinage comme toutes les machines de cette catégorie de course.

Quel prix ?

Pour l’instant, Peugeot Sport ne communique pas le prix officiel de cette nouvelle 208 TC6 qui devrait rester proche des 40 000€ si elle reste aux mêmes niveaux que son prédécesseur. Elle aura droit de courir dans toutes les compétitions autorisant ces machines et on espère qu’elle pourra aussi compter sur sa coupe monomarque comme la précédente 208 de course. Ces championnats constituent des expériences extraordinaires à vivre pour les pilotes amateurs…